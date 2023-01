TT Zelensky thoát 12 vụ ám sát nhờ một nhân vật bí mật đến thăm Kiev trước cuộc chiến

Tổng thống Ukraine Zelensky trong một lần thị sát tiền tuyến. Ảnh Pravda

Chris Whipple, tác giả của những cuốn sách về chính quyền của các đời tổng thống Mỹ, đã viết điều này trong cuốn sách có tựa đề The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House.



William Burns đã đến Kiev trước khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện để thông báo cho ông Zelensky về âm mưu ám sát nhằm vào ông và cho ông Zelensky kiểm tra thực tế, vì Zelensky đã công khai bác bỏ những cảnh báo từ các quan chức Mỹ.

Chris Whipple nói rằng Biden đã giao nhiệm vụ cho giám đốc CIA cung cấp cho ông Zelensky "chi tiết chính xác về âm mưu của Nga". "Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Zelensky, ông ấy rất ngạc nhiên, tỉnh táo trước tin tức này", cuốn sách viết.

Tờ Pravda của Ukraine cũng đưa tin rằng: "Có ghi nhận liên quan đến các quan chức Ukraine rằng, ông Zelensky đã sống sót sau hơn 12 âm mưu ám sát hụt nhằm vào ông".

Whipple nói rằng ít nhất hai trong số những lần thoát chết đó là nhờ thông tin tình báo Mỹ được Burns chia sẻ trong chuyến thăm Kiev đó: "Thông tin tình báo chi tiết đến mức nó sẽ giúp lực lượng an ninh của Zelensky ngăn chặn được 2 kế hoạch ám sát nhằm vào ông".

Vào tháng 3/2022, The Times đưa tin rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã sống sót sau ít nhất ba vụ ám sát kể từ khi cuộc chiến bắt đầu ở Ukraine.

Đồng thời, Mykhailo Podoliak, Cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống, cho biết vào ngày 9/3 rằng đã có hơn chục vụ ám sát như vậy.