Từ bữa tất niên đặc biệt, bước chân vào ngôi nhà "Nông thôn"

Từ bữa tất niên đặc biệt...

Một ngày gần cuối năm 2020, khi đang đi tác nghiệp, tôi nhận được cuộc gọi của người em làm ở Báo Dân trí. Bên kia đầu dây, em nói "Em có bà chị làm ở báo mới chuyển sang Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt. Tính cách dễ mến, dễ thương, dễ gần và chuyên môn giỏi. Chị ấy muốn tìm thêm phóng viên, anh xem ai làm được việc giới thiệu cho chị ấy với nhé".

PV Nguyễn Văn Định (áo trắng) cùng đồng nghiệp trong lần phỏng vấn Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Khuất Duy Tiến. Ảnh: Ngọc Hải

Trước đó, chúng tôi vẫn hay có thói quen giới thiệu cho nhau phóng viên trẻ, nhiệt huyết với nghề cho những anh chị em thân thiết. Tôi cười rồi bảo "Anh được không? Giới thiệu anh đi". Lúc này, cô em bảo "Em hỏi thật, không trêu đâu". Bạn ấy nói vậy vì nghĩ tôi đang làm tại cơ quan báo chí "một mình một bầu trời", mức thu nhập ổn định sẽ không thử sức ở môi trường làm việc mới.

Sở dĩ tôi nói vậy bởi tôi cũng đã từng biết đến Báo Nông thôn Ngày nay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, từng vài lần cộng tác. Ở đó, tôi có quen vài người anh, người bạn của mình cũng đang gắn bó. Thế rồi sau vài lần nói chuyện, trao đổi qua lại tôi với chị Đinh Thu Hà, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội của báo hẹn gặp ở một quán cafe trên đường Giảng Võ.

PV Nguyễn Văn Định (bìa trái) tác nghiệp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đầu năm 2022 khi dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh. Ảnh: NVCC

Tại đây, gặp chị Hà tôi rất ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung, tràn đầy năng lượng tích cực và đặc biệt giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng ẩn sau đó là sự bản lĩnh, quyết đoán. Sau một hồi giới thiệu sơ qua về bản thân, cộng thêm với sự giới thiệu đầy "uy tín" của người em, chị mời tôi về mái nhà "Nông thôn".

Chị nói với tôi có bài vở gửi cho ban và tôi có 1 tháng để thử thách. Tôi nhận lời chị rồi nói "Em sẽ cố gắng!". Thế rồi, tôi bắt đầu với công việc mới tại Báo với bút danh "Gia Khiêm".

Trong một lần tác nghiệp lúc 4h sáng tại Lễ khai ấn Đền Trần năm 2024. Ảnh: NVCC

Cộng tác được nửa tháng, tôi được trưởng ban báo tin vui "Em được ký chính thức ở báo rồi!". Nghe xong tôi thực sự rất mừng. Chị bảo tôi sắp xếp lên cơ quan để chào mọi người. Ngày lên, bước vào phòng làm việc tôi khá bất ngờ bởi cơ sở vật chất nơi đây được bài trí sạch đẹp, ngăn nắp. Đúng kiểu toà soạn trong mơ. Nhiều anh em, bạn bè cũng khá ngạc nhiên vì trước đó không hề biết tôi xin về Báo. Mọi người ra bắt tay thân tình, vui vẻ.

Gặp Ban biên tập Báo, tôi ban đầu còn khá nhút nhát. Tôi ấn tượng khi Tổng Biên tập Lưu Quang Định nói: "Em là người thứ 14 là người Thanh Hoá về Báo". Anh cũng nhớ từng người, tỉnh nào bao nhiêu người và động viên tôi cố gắng…

Điều đó cho tôi thấy rõ, lãnh đạo báo rất quan tâm đến đời sống nhân viên cơ quan. Gặp Phó Tổng Biên tập Phan Huy Hà, Nguyễn Văn Hoài, Lưu Phan cho tôi thấy được sự gần gũi, dễ gần của lãnh đạo Báo. Đặc biệt, tôi thậm chí sau này còn được may mắn đi tác nghiệp cùng lãnh đạo Báo cho tôi thấy được sức viết, những câu hỏi đầy hóc búa, chuyên sâu và am tường mọi vấn đề. Tôi đã học từ đó và trưởng thành lên rất nhiều.

PV Nguyễn Văn Định trong lần tác nghiệp chặt cây xanh trăm năm tuổi tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2021. Ảnh: NVCC

Sau cuộc gặp tôi xin trưởng ban cho mình được sắp xếp xong công việc cũ rồi ra Tết xin về làm chính thức. Ngày gần Tết Nguyên đán 2021, khi đang đi làm tôi nhận được cuộc gọi từ trưởng ban: "Em làm xong lên cơ quan liên hoan Tất niên nhé. Ban biên tập bảo chưa gặp Hà Tùng Long và Gia Khiêm". Khi ấy anh Hà Tùng Long, một người anh viết mảng văn hoá rất giỏi về cùng đợt với tôi.

Xong xuôi công việc gửi bài về tôi lên cơ quan. Như mọi năm, cả cơ quan sẽ tổ chức bữa tất niên cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của Báo. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên chỉ liên hoan lãnh đạo chủ chốt tại hội trường tầng 13. Tôi và anh Long là hai phóng viên may mắn được gặp Ban lãnh đạo của Báo tại đây.

Phải nói thật, khi mới bước chân về đây "tửu lượng" của tôi rất kém. Uống vài ly là say. Tôi nhiệt tình mời rồi mọi người mời lại khiến tôi say "quên lối về". Say đến mức tôi không nhớ gì và sau này khi tôi chính thức về Báo cũng là lúc mọi người nhớ đến tôi ngày tiệc Tất niên khi ấy.

… Đến mái nhà "Nông thôn" thân tình

Về Báo Nông thôn Ngày nay, tôi may mắn được sống và làm việc trong môi trường cơ quan báo chí chuyên nghiệp, gần gũi, thân tình. Ở đây, tôi được học hỏi rất nhiều điều, từ triển khai đề tài, công việc cũng như sự quan tâm đến nhau trong cuộc sống.

Ở mái nhà "Nông thôn", chúng tôi được thoả sức sáng tạo, phát triển chuyên môn tốt. Nếu cần lãnh đạo ban và Ban biên tập luôn tạo điều kiện hết mức.

PV Nguyễn Văn Định cùng đồng nghiệp Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt nhận giải Giải Búa liềm vàng năm 2023. Ảnh: Viết Niệm

PV Nguyễn Văn Định cùng Trưởng ban Văn hoá Xã hội Đinh Thu Hà và Phó ban Văn hoá Xã hội Nguyễn Thị Lan Hương tại lễ trao giải Xây dựng Đảng Hà Nội năm 2023. Ảnh: Viết Niệm

Đặc biệt, không chỉ Ban biên tập mà các anh chị em trong cơ quan cũng rất quan tâm, mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chính vì vậy, tôi chưa từng nề hà trong công việc kể cả đêm khuya hay sáng sớm, những ngày mưa gió hay giá lạnh… Cứ khi nào cơ quan giao nhiệm vụ, tôi đều cố gắng hoàn thành và đặt mục tiêu phải làm thật tốt.

Thấm thoát đã hơn 3 năm tôi bước chân về Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt. Về Báo làm việc tôi cũng đã may mắn nhận được một số thành quả, đoạt một số giải báo chí như: Giải Búa liềm vàng, Giải Diên hồng, Giải Báo chí Xây dựng Đảng Hà Nội, Giải báo chí về Phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, Giải báo chí về dân số…

Năm nay cũng là dịp báo chính thức tròn 40 năm ngày xuất bản số đầu tiên (7/5/1984-7/5/2024). Cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy ân hận về quyết định ngày đó và cảm thấy mình thật may mắn. Còn có nhiều điều, nhiều chuyến đi tác nghiệp khó quên không thể diễn tả hết thành lời…

Tôi mong rằng mình sẽ góp phần là "máu thịt" tại đây để được hoà nhịp cùng gần 200 cán bộ công nhân viên của Báo. Cùng góp phần trong sự phát triển không ngừng từng ngày ở mái nhà mang tên Nông thôn Ngày nay đầy thân tình này!