Từ Hi Thái Hậu có lối sinh hoạt thế nào khiến người hầu "sợ xanh mặt"?

Từ Hi Thái Hậu chú trọng ăn uống, xa hoa

Cuối thời kỳ nhà Thanh và đầu thời Trung Hoa Dân quốc, đời sống người dân trải qua những khó khăn vô cùng. Trong khi đó, cuộc sống xa hoa, lãng phí của Từ Hi Thái Hậu đã gây ra nhiều bất bình. Để tổ chức sinh nhật cho bản thân, bà đã sử dụng số tiền dành cho quân đội vào thời điểm đó để mua quà.

Tại Tử Cấm Thành, mặc dù có nhiều giếng nước, Từ Hi Thái Hậu lại không bao giờ trực tiếp sử dụng. Thay vào đó, quan quân phải mỗi ngày vượt núi Ngọc Tuyền để đem nước suối về cho bà. Nước suối này được miêu tả trong và ngọt ngào, nhưng Hi Thái Hậu không bao giờ uống ngay mà yêu cầu người hầu hái những cánh hoa hồng tươi nhất để ngâm trong nước suối, tạo thành loại trà mà bà thích nhất và tin rằng nó có tác dụng làm đẹp.

Từ Hi Thái Hậu (1835-1908) là vị Thái hậu nổi tiếng nhất cũng là cuối cùng trong lịch sử hoàng triều nhà Thanh.

Lối sống xa hoa của Hi Thái Hậu còn thể hiện qua việc bà thường đặt trái cây tươi khắp cung điện, tạo nên một không gian thơm phức khi bà xuất hiện. Thậm chí, khi đánh răng, bà cũng ưa thích sử dụng nước ngâm cánh hoa để giữ lại hương thơm trên môi và răng, thay vì sử dụng nước thường. Những thói quen này làm nổi bật lối sống quý phái của người phụ nữ đầy quyền lực này trong lịch sử Trung Quốc.

Từ Hi Thái Hậu coi trọng sự sạch sẽ

Theo trang 163, Từ Hi Thái Hậu là người rất sạch sẽ, sau khi lên nắm quyền mỗi ngày tắm 2 lần. Nhất là sau khi đi vệ sinh, bà luôn cảm thấy "nửa dưới" khó chịu và yêu cầu được ngâm mình. Nhưng khi thái hậu già đi, bà nhận thấy kiểu ngâm mình này gây ra nhiều vấn đề cho cơ thể. Để cơ thể luôn thơm sạch, các thái y đã nói với Từ Hi Thái Hậu cách ngâm chân tay mỗi tối trước khi đi ngủ và bà đã mê cách này.

Mỗi buổi sáng, khi Từ Hi Thái Hậu thức dậy, bà liền gọi đến thuộc hạ để chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình ngâm chân. Điều đặc biệt là trong mọi lần, Thái hậu không ngần ngại thêm vào nước ngâm một loạt các thành phần khác nhau, trong khi các cung nữ phải tuân theo một công thức cụ thể được đề xuất bởi ngự y, không được phép mắc bất kỳ sai sót nào.

Thái hậu yêu cầu cung nữ ở bên cạnh để thực hiện việc bóp chân cho bà trong quá trình ngâm thuốc. Công việc này không phải là một nhiệm vụ đơn giản, và nhiều người đã phải trải qua những hình phạt nghiêm trọng từ Thái hậu vì làm sai. Ngự y luôn nhấn mạnh rằng việc xoa bóp phải sử dụng lực vừa phải, và Thái hậu đặt ra điều kiện rằng từ đầu đến cuối, không được phép thay đổi người thực hiện, và áp dụng áp lực đồng đều.

Dưới sự cai trị của Từ Hi Thái Hậu, triều đình nhà Thanh trở nên tha hóa xa xỉ, nhưng đời sống nhân dân lại càng thêm cảnh khổ lụy

Từ Hi Thái Hậu lo sợ rụng tóc

"Rụng tóc" không chỉ là vấn đề sinh lý phổ biến mà Từ Hi Thái Hậu coi đó như một vấn đề "kinh thiên động địa". Mái tóc không chỉ là vật thể làm đẹp, mà nó mang ý nghĩa sâu sắc trong nhận thức của bà. Mái tóc, đối với Lão Phật Gia, là biểu tượng của sự tồn tại quý giá và báo hiệu về sự ngắn ngủi của cuộc đời. Từ Hi Thái Hậu không chỉ gọi người chải tóc mỗi ngày mà còn cấm tuyệt đối để tóc rụng trên gối. Việc phát hiện mái tóc rụng có thể dẫn đến hình phạt nặng nề đối với cung nữ hay thái giám phục vụ của bà.



Từ Hi Thái Hậu thích đi dưới mưa

Theo truyền thuyết, Từ Hi Thái Hậu thường rất thích tản bộ dưới cơn mưa. Ngay cả khi mưa không quá to, bà cũng sẽ ra ngoài dạo chơi cùng đoàn tùy tùng, nhưng đặc biệt là không sử dụng ô. Mặc dù tất cả đều lo lắng cho sức khỏe của Thái hậu, nhưng khi bà ra lệnh, không ai dám phản đối. Do đó, dù có bao nhiêu thái giám và cung nữ, họ đều im lặng theo sau hầu bà. Họ cầm ô trong tay, nhưng không dám mở ra sử dụng, chấp nhận một sở thích kỳ lạ của người chủ nhân.

Với những đóng góp ổn định tình hình, bảo vệ đất nước, Từ Hi Thái Hậu vẫn được đánh giá là một trong những nữ chính trị gia lỗi lạc nhất trong lịch sử Trung Hoa

Từ Hi Thái Hậu được hầu hạ hết mực

Theo Sohu, sau khi được phong làm Thái hậu và nắm quyền nhiếp chính, Từ Hi Thái Hậu đã lạm dụng quyền lực để tận hưởng cuộc sống xa hoa, thậm chí còn ra lệnh đầu bếp chế biến những món ăn kỳ lạ. Theo lời kể của vị hoàng đế cuối cùng nhà Thanh, bà gần như không tự làm bất cứ việc gì, mọi nhu cầu đều do hàng trăm người hầu phục vụ.

Theo ghi chép, Từ Hi rất coi trọng vệ sinh cá nhân nên thường xuyên tắm rửa hàng ngày với sự phục vụ của 4 cung nữ. Ghế tắm được chế tác từ đá, có khắc họa rồng; bồn tắm bằng bạc, phân thành hai ngăn riêng biệt cho thân trên và dưới. 100 chiếc khăn tắm bằng lụa thêu kim tuyến với các họa tiết rồng khác nhau. Trước khi tắm, cung nữ trải vải dầu khắp sàn để giữ nước, sau đó dùng 25 chiếc khăn/người để lau rửa cho Thái hậu. Những chiếc khăn này sau đó bị vứt bỏ vì bà không dùng lại đồ đã dính bẩn.