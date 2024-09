Từ Hi Thái hậu thời trẻ xinh đẹp đến mức nào mà khiến Hoàng đế Hàm Phong mê mẩn?

Mới đây, một số cư dân mạng đã sử dụng công nghệ AI để khôi phục những bức ảnh của Từ Hi lúc già và thời trẻ. Kết quả là một nhan sắc xinh đẹp không gì sánh bằng. Hình ảnh này khiến cư dân mạng phải trầm trồ: “Bà ấy đẹp quá, thảo nào lại khiến Hoàng đế Hàm Phong bị mê hoặc".

Ảnh minh họa.

Ấn tượng của nhiều người về Từ Hi Thái hậu là một bà già. Bởi vì trong những năm cuối đời, Từ Hi có một chiếc máy ảnh và bà thích chụp ảnh mình bằng máy ảnh. Những gì hiện ra trước mặt thế giới là hình ảnh một phụ nữ già đã mất đi sắc đẹp và trông rất quyền lực. Vậy nên, nhiều người hoài nghi có phải Từ Hi khi còn trẻ cũng không hề có nhan sắc. Nhưng nếu Từ Hi thực sự xấu thì làm sao có thể lấy được sự sủng ái của Hoàng đế Hàm Phong?



Trong một số ghi chép, nhiều người nước ngoài từng nhìn thấy Từ Hi Thái hậu thời trẻ và mô tả vẻ đẹp của bà trong hồi ký của họ. Điều đó có nghĩa là Từ Hi thực sự là một mỹ nhân khi còn trẻ.

Trước hết, Từ Hi chụp ảnh khi bà ở độ tuổi năm mươi, sáu mươi. Ngay cả trong thời đại mà công nghệ hiện đại chưa có, con người ở độ tuổi này sẽ trông già đi. Hơn nữa, ở thời đại đó không có sản phẩm chăm sóc da và tốt nên Từ Hi Thái hậu già đi từng ngày là điều bình thường.

Ngoài ra, Từ Hi ngày càng bận rộn và áp lực khi phải tranh giành quyền lực và củng cố vị trí của mình trong triều đình, điều này đã hình thành nên tính cách thất thường của bà. Người ta nói tình yêu xuất phát từ trái tim. Từ Hi thường bộc lộ sự tức giận của mình với người khác nên trông bà già dặn và có phần uy lực, lạnh lùng. Vì vậy, khi nhìn những bức ảnh của Từ Hi, nhiều người đều sẽ nói rằng đây không phải là một mỹ nhân vì không đẹp chút nào.

Từ Hi Thái hậu lúc trẻ.

Tuy nhiên, đánh giá từ ghi chép lịch sử, Từ Hi khi còn trẻ rất giỏi ăn mặc và trông quý phái và lộng lẫy. Ngoài việc có khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên, bà còn trở thành phi tần được Hoàng đế Hàm Phong yêu thích ngay sau khi vào cung.



Những bức ảnh của Từ Hi khi còn trẻ trông còn đẹp hơn nhiều sao nữ xinh đẹp thời hiện đại. Chẳng trách Hoàng đế Hàm Phong lại mê mẩn bà đến vậy. Trước khi chết, vị Hoàng đế này còn để Từ Hi chia sẻ việc triều chính, đây là vinh dự duy nhất trên đời của một người phụ nữ chốn hậu cung.