Dung Thủ Cổ Luân công chúa là ai mà khiến Từ Hi Thái hậu "sợ một phép"?

Từ Hi Thái hậu (1835-1908) là một trong những nhân vật nữ quyền lực bậc nhất lịch sử Trung Quốc. Với tư cách là Thái hậu của Đồng Trị Đế, bà nhiếp chính từ năm 1861 cho đến khi qua đời. Trong suốt thời gian đó, Từ Hi Thái hậu nắm giữ mọi quyền bính trong triều đình và đất nước. Mọi sắc lệnh, chính sách đều phải thông qua bàn tay của bà. Quyền lực tột cùng và sự tàn bạo của Từ Hi Thái hậu từng khiến triều đình nhà Thanh kiệt quệ và nhân dân cực kỳ khổ cực.

Từ Hi Thái hậu (1835-1908) là một trong những nhân vật nữ quyền lực bậc nhất lịch sử Trung Quốc

Tuy là biểu tượng quyền lực, tuy nhiên Từ Hi Thái hậu vẫn phải kiêng nể, thậm chí sợ, người đó chính là Dung Thủ Cổ Luân công chúa.

Theo sử sách Trung Quốc, Dung Thủ Cổ Luân công chúa đã sống trong cung từ khi còn nhỏ. Mặc kệ những thị phi, đấu đá, cô lựa chọn cuộc sống an nhàn. Dung Thủ Cổ Luân công chúa được nhận xét là người công bằng, khéo léo, hòa nhã và ít khi nổi giận. Thời gian rảnh rỗi, cô tự học vẽ hoa và chim, học vẽ tranh phong cảnh từ Vu phi. Nhờ tính cách này, Dung Thủ Cổ Luân công chúa nhận được yêu mến và tin tưởng từ Từ Hi Thái hậu. Cả hai có mối quan hệ vô cùng gần gũi, thân thiết.

Với tính cách thẳng thắn, Dung Thủ Cổ Luân công chúa là người duy nhất dám chỉ trích thẳng mặt Từ Hi Thái hậu. Ngay cả Thái hậu Từ Hi cũng sợ hãi vị công chúa đặc biệt. Với sở thích ăn mặc quần áo lộng lẫy sang trọng, Từ Hi Thái hậu bị Dung Thủ Cổ Luân công chúa tỏ thái độ không vui, thẳng thắn nói: "Tại sao Thái hậu lại tiêu nhiều tiền như vậy?".

Chân dung Dung Thủ Cổ Luân công chúa - người khiến Từ Hi Thái hậu phải kiêng nể

Sau nhiều lần cằn nhằn, Từ Hi Thái hậu dần sợ Dung Thủ Cổ Luân công chúa. Mỗi lần công chúa đến thăm, Từ Hi đều chọn trang phục rất đơn giản để mặc. Bà không dám trang điểm quá nhiều và đeo trang sức. Thậm chí người trong cung đều nói rằng công chúa Dung Thủ Cổ Luân trông giống mẹ của Từ Hi.

Một lần, Từ Hi Thái hậu đã bí mật may một chiếc áo choàng vô cùng lộng lẫy, được các nghệ nhân Giang Nam làm bằng gấm tinh xảo và tốn rất nhiều bạc. Do sợ bị công chúa phát hiện, Từ Hy Thái hậu dặn dò thuộc hà: "Đừng để Dung Thủ Cổ Luân công chúa biết chuyện này".

Không ngờ công chúa vẫn biết chuyện, khi nhìn thấy Từ Hi, bà không vui phàn nàn. Trước vấn đề này, Từ Hi thái hậu phải lái sang câu chuyện khác. Sau khi Dung Thủ Cổ Luân công chúa đi, bà trách móc thuộc hạ vì để chuyện này lọt đến tai Dung Thủ Cổ Luân: “Chắc chắn có người đã nói với công chúa Dung Thủ Cổ Luân, nếu không sao ta phải ngồi để nghe cô ấy trách móc".