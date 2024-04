Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Ukraine khẩn thiết kêu gọi điều này khi số phận của đất nước đang bị đe dọa

Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Ukraine Oleksandr Pavliuk thăm các vị trí chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine gần đường phân cách gần làng Bohdanivka ở vùng Donetsk ngày 19/2/2022. Ảnh Reuters

"Càng nhiều người Ukraine có đủ can đảm để gia nhập lực lượng vũ trang thì Nga càng có ít cơ hội thực hiện các kế hoạch của mình và các thành phố của Ukraine càng sớm trở lại cuộc sống bình thường và an toàn. Do đó, tôi kêu gọi người Ukraine hãy gác bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên và không khuất phục trước những hành động khiêu khích. Cần phải nhận ra rằng không ai có thể tránh xa. Số phận của đất nước, số phận của đất nước chúng ta đang bị đe dọa", ông Pavliuk viết trên Facebook.

Ông Pavliuk tin chắc rằng "Nga sẽ không để bất cứ ai yên, cả những kẻ đã lẩn trốn cũng như những kẻ đã phản bội Ukraine".

"Bây giờ là thời khắc lịch sử mà số phận đã ban tặng cho chúng ta, hoặc chúng ta sẽ bảo vệ và giữ gìn nhà nước, hoặc chúng ta sẽ biến mất với tư cách là một quốc gia! Hãy ủng hộ những người bảo vệ bằng cả lời nói và hành động. Hãy gia nhập hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraine. Hãy đứng lên cho gia đình, quê hương, đất nước và tương lai của bạn. Sức mạnh của chúng ta là ở sự đoàn kết! Không có lựa chọn nào khác", Pavliuk nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng Lực lượng vũ trang Ukraine cần nhiều chuyên gia khác nhau như tài xế, thư ký, đầu bếp, thợ xây dựng, chuyên gia CNTT, kế toán, bác sĩ và kỹ sư.

Vị tướng thừa nhận rằng tình hình ở tiền tuyến "không dễ dàng" nhưng cho rằng nó "dễ dự đoán và kiểm soát hơn nhiều" so với hai năm trước. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng dù Ukraine có nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ dưới hình thức tiền bạc hay vũ khí từ nước ngoài thì nước này vẫn thiếu nhân lực.

Pavlyuk cũng lưu ý thái độ tiêu cực của người Ukraine đối với nhân viên của Trung tâm Tuyển dụng Lãnh thổ (TCC), cơ quan chịu trách nhiệm huy động dân cư. Vị tướng nhấn mạnh rằng sự thù địch như vậy là không thể chấp nhận được, vì nhiều công nhân của TCC là cựu chiến binh, đồng thời nhấn mạnh rằng công dân "không có quyền khiến họ cảm thấy tội lỗi, không mong muốn hoặc không an toàn trước những người mà họ đã cứu mạng theo đúng nghĩa đen". Đồng thời, ông thừa nhận rằng "hệ thống TCC không hoàn hảo" và chính phủ đang nỗ lực cải thiện nó.

Trước đó, vị tướng này đã nói rằng ông không cảm thấy thông cảm với bất kỳ người Ukraine nào đã chết trong khi cố gắng tránh bị buộc phải nhập ngũ và đề nghị rằng không nên bày tỏ những cảm xúc như vậy đối với những người trốn quân dịch vì nó làm suy yếu các nỗ lực huy động.

Đó là sau khi có báo cáo tiết lộ rằng hàng chục người đàn ông Ukraine đã chết đuối khi cố bơi qua sông Tisza ở biên giới với Romania để trốn nhập ngũ. Ngoài ra, Cơ quan Biên phòng Ukraine còn công bố hình ảnh các sĩ quan đánh đập và làm nhục hàng chục người đàn ông bị bắt khi đang cố gắng đưa lậu qua biên giới Ukraine.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 80.000 quân kể từ tháng 1 và hơn 444.000 quân, trong đó có 166.000 người thiệt mạng, bị thương nặng hoặc bị bắt kể từ khi bắt đầu xung đột.

Thứ Tư tuần trước, Ukraine đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 trong nỗ lực bổ sung quân ngũ đã cạn kiệt.