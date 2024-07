"Tú ông" môi giới mại dâm trẻ em "Tú ông" môi giới mại dâm trẻ em

Công an TP.Hà Nội vừa cho biết Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn An (32 tuổi, quê huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Hữu Huy (19 tuổi, quê thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) về tội Môi giới mại dâm.