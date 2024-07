Chủ “đại lý” ma túy ở Huế bị bắt khi đang tổ chức “phê” tại nhà

Chiều 10/7, Công an TP.Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng tại một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Huế và Công an phường Thủy Xuân phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Ly Quốc (SN 1982, trú tại kiệt 14 Vũ Ngọc Phan, phường Thủy Xuân, TP.Huế) có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

Nguyễn Xuân Ly Quốc- chủ "đại lý" ma túy ở Huế bị bắt khi đang cùng nhiều đối tượng tổ chức "phê" ma túy tại nhà. Ảnh: C.Q.

Cụ thể, Nguyễn Xuân Ly Quốc nhập ma túy về cất giấu tại nhà và biến nhà mình thành "đại lý" cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn TP.Huế. Với những con nghiện có nhu cầu "ship hàng", Quốc thuê Hồ Đắc Khanh (SN 1992, trú tại phường Đúc, TP.Huế) đi giao ma túy.

Sau một thời gian xác lập chuyên án, lực lượng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Huế và Công an phường Thủy Xuân đã ập vào "đại lý" ma túy của Quốc. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang Quốc đang cùng Khanh và các đối tượng Nguyễn Công Hải (SN 1977, trú phường Phú Nhuận, TP.Huế) và Lại Đức Cường (SN 1978, trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Việc Công an TP.Huế bắt giữ các đối tượng và xóa "đại lý" ma túy tại kiệt 14 Vũ Ngọc Phan được người dân trên địa bàn đánh giá cao. Ảnh: C.Q.

Lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm nhiều ma túy loại hồng phiến dạng viên nén và heroin dạng tinh thể rắn được gói trong các giấy bạc. Tại "đại lý" ma túy của Quốc, cơ quan công an cũng thu giữ nhiều loại dụng cụ dùng để mua bán, sử dụng ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Ly Quốc và Hồ Đắc Khanh, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối với Nguyễn Công Hải và Lại Đức Cường.

Việc cơ quan công an bắt giữ các đối tượng và xóa tụ điểm mua bán ma túy tại kiệt 14 Vũ Ngọc Phan được người dân trên địa bàn đánh giá cao.