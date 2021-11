Từ vụ Chánh Thanh tra Lào Cai bị kỷ luật buộc thôi việc, nhìn lại những vụ cán bộ dùng bằng giả bị xử lý

"Con voi chui lọt lỗ kim"

Ngày 24/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã ký ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về việc kỷ luật công chức, bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai.



Ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, từ đầu tháng 10/2021 dư luận đã xôn xao về việc ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai nghi sử dụng bằng tốt nghiệp THPT "giả" trong hồ sơ cán bộ. Ngay sau đó, ông Vinh đã có đơn xin nghỉ phép.

Đến ngày 25/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã ban hành Quyết định số 3770/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Đàm Quang Vinh trong thời gian 15 ngày, để xem xét kỷ luật cán bộ, công chức theo quy định.

Ngày 28/10, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức kỳ họp thứ 11 và có thông báo đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Đàm Quang Vinh do đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Đáng lưu ý, hồ sơ cán bộ có sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp của ông Đàm Quang Vinh trong suốt nhiều năm qua đã "lọt" qua nhiều quy trình bổ nhiệm cán bộ khắt khe, chặt chẽ của các cơ quan chức năng tại tỉnh Lào Cai.

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Lai Châu vào tháng 12/2020, những không phải 1 mà có tới 13 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả bị phát hiện, trong đó có hai lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, một số chỉ huy cấp đội, còn lại là cán bộ chiến sĩ.

Trong đó, trường hợp của thượng tá Thái Đình Hoài - trưởng Phòng cảnh sát kinh tế - đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân và khai trừ khỏi Đảng năm 2019.

Còn lại 12 trường hợp, vừa qua Công an tỉnh đã đề nghị Bộ Công an tước danh hiệu Công an nhân dân 11 người, 1 người giáng cấp bậc hàm do quy định thời điểm tuyển dụng được phép sử dụng văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và đến nay trường hợp này cũng đã hoàn thành chương trình bổ túc THPT.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kiểm điểm nghiêm túc từ cán bộ cho đến chỉ huy cấp đội, chỉ huy cấp phòng và nhân sự trong Ban giám đốc phụ trách lĩnh vực. Nội dung này đã được lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp chủ trì những buổi họp kiểm điểm. Cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ đã được xử lý rút khỏi quy hoạch Phó giám đốc Công an tỉnh, điều chuyển công tác, phân loại không hoàn thành nhiệm vụ và kiểm điểm sâu sắc.

Về nguyên nhân những trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả chậm phát hiện trong thời gian dài, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu chỉ ra là do quy định của ngành chưa chặt chẽ trong việc xác minh.

Khi nhận hồ sơ, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ chỉ kiểm tra văn bằng, chứng chỉ gốc bằng mắt thường, xem có bất thường hay không mà chưa có quy định đối chiếu nơi cấp, thời gian cấp, địa điểm cấp bằng...

Bằng tốt nghiệp cấp 3 giả của ông Trần Đức Việt, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Ảnh: VOV

Liên quan tới việc cán bộ dùng bằng giả, hồi tháng 3/2021 một vụ việc cũng được dư luận quan tâm đó là 9 cán bộ bị phát hiện sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp ở huyện Ia Pa, Gia Lai.

Đáng nói, các cán bộ này chỉ bị phát hiện dùng bằng giả trong quá trình chuẩn bị nhân sự ứng cử Đại biểu HĐND.

Bằng tốt nghiệp THPT của 9 cán bộ ghi thời gian cấp lâu nhất năm 2005, mới nhất là năm 2015, có chữ ký của các lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai ở các thời điểm tương ứng. Tuy nhiên, khi Huyện ủy huyện Ia Pa đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai kiểm tra thì phát hiện các cán bộ này không có trong danh sách tốt nghiệp.

Sau khi phát hiện sự việc, huyện Ia Pa (Gia Lai) đã tiến xử lý kỷ luật, cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 9 cán bộ nêu trên.

Hậu quả khôn lường

Trường hợp cán bộ dùng bằng giả bị phát hiện đã không còn là hi hữu mà đã xảy ra ở nhiều địa phương, ở nhiều lĩnh vực. Thậm chí, những cán bộ dùng bằng bất hợp pháp còn có quá trình thăng tiến thuận lợi, được giữ các vị trí quan trọng tại địa phương.

Tuy nhiên, như câu chuyện 9 cán bộ sử dụng bằng giả bị phát hiện ở Gia Lai, câu hỏi đặt ra nếu không có rà soát, kiểm tra để chuẩn bị công tác bầu cử này thì những cán bộ, trong đó có cả lãnh đạo cấp xã có biểu hiện gian dối thì đến khi nào mới bị phát hiện và xử lý?

Giả sử, nếu có những trường hợp cán bộ dùng bằng giả khác, ở địa phương khác chưa bị "sờ gáy" liệu có "hạ cánh an toàn"?

Trao đổi với Dân Việt về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An (Đại biểu Quốc hội khóa XIII), cho biết: Đã là cán bộ thì phải trung thực dân mới tin, phải trung thành với nhân dân thì mới có tầm lãnh đạo. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bản thân cán bộ đã không trung thực với chính mình, với tổ chức thì không thể nào trung thực và tròn trách nhiệm với nhân dân, không thể vì nhân dân.

Cũng theo bà An, nếu cán bộ nào đó không trung thực trong công tác tuyển dụng thì rõ ràng là họ có động cơ không tốt, họ chỉ vì lợi ích của cá nhân, chứ không phải vì dân, không đủ tư cách làm lãnh đạo, đại diện cho nhân dân. Cán bộ mà gian dối như vậy thì sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.

"Một người không trung thực, không đủ tư cách làm cán bộ. Người gian dối thì sẽ không đưa ra những quyết sách đúng đắn, không thể đưa địa phương phát triển, phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của nhân dân.

Việc sử dụng bằng cấp giả trong hồ sơ của các cán bộ gây hậu quả khôn lường, làm hiệu quả công tác, hiệu lực cơ quan kém đi, mất lòng tin của nhân dân, vì vậy cần phải có một cuộc tổng rà soát đối với cán bộ, lãnh đạo ở các cấp", bà An kiến nghị.