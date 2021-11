Doanh nghiệp “tố” có dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu tại CDC Thừa Thiên Huế

Điều chỉnh sản phẩm đấu thầu

Công ty Cổ phần Dược liệu và công nghệ y tế Đ.T (Công ty Đ.T) vừa có đơn gửi đến Báo Dân Việt phản ánh về một số dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, trang phục phòng chống dịch Covid-19 do CDC Thừa Thiên Huế thực hiện.



Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế bị doanh nghiệp “tố” có dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu. Ảnh: Trần Hòe.



Theo Công ty Đ.T, trước đây, Công ty từng trúng gói thầu số 2 mua sắm trang phục phòng chống dịch thuộc Dự án mua sắm vật tư, hóa chất, trang phục phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 theo Quyết định 548/QĐ-SYT ngày 21/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Gói thầu này bao gồm bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 2, thương hiệu Danameco - Việt Nam và bộ trang phục chống dịch cấp 4 thương hiệu Lakeland- Mỹ. Công ty đã cung ứng đầy đủ hàng hóa, đảm bảo theo chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 2252/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất, trang phục phòng chống dịch Covid-19 trong trường hợp khẩn cấp đợt 3.

Việc mua sắm đợt này gồm 8 gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn. Chủ đầu tư thực hiện việc mua sắm là CDC Thừa Thiên Huế, tổng mức đầu tư là hơn 18,8 tỷ đồng bằng nguồn vốn sự nghiệp y tế năm 2021.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao CDC tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; thực hiện đàm phán, thương thảo với nhà cung ứng về giá vật tư, đảm bảo tiết kiệm ngân sách.

Công ty Đ.T cho hay, một số vật tư, trang phục phòng, chống dịch trong đợt mua sắm do CDC Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư đã có sự thay đổi về cấu hình, không phù hợp với gói thầu đã đấu thầu công khai trước đó.

Điển hình như bộ trang phục bảo hộ chống dịch cấp độ 4 đã bị thay đổi các thành phần như: Khẩu trang N95:3M- Mỹ đổi thành N95-Pháp; bao giày Danameco- Việt Nam đổi thành Thời Thanh Bình- Việt Nam; găng tay HTC- Việt Nam đổi thành Merufa- Việt Nam; kính bảo vệ Polison Corporation- Đài Loan đổi thành Sugie- Đài Loan…

Tất cả sự thay đổi thành phần này, Công ty Đ.T cho rằng đều không rõ lý do và có những dấu hiệu bất thường.

Mặt khác, dù Công ty Đ.T đã từng trúng thầu mua sắm trang phục phòng chống dịch Covid-19 trước đó nhưng lại không nhận được thông báo để đàm phán, thương thảo về giá cả đợt mua sắm này.

Theo Công ty Đ.T, doanh nghiệp này có thể giảm 20-30% so với giá trúng thầu trước đó và có thể giảm đến mức lợi nhuận thấp, hoặc không lợi nhuận, nhưng vẫn không được chủ đầu tư lựa chọn.

Ngoài ra, nếu xét về giá thấp nhất để phục vụ công tác chống dịch thì Công ty Đ.T đã có bộ sản phẩm trang phục phòng chống dịch thương hiệu Phú Quý với mức 65.000 đồng/bộ.

Mức giá này thấp hơn tất cả mức giá các nhà thầu khác đưa ra và bộ trang phục Phú Quý hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của Bộ Y tế nhưng vẫn không được chủ đầu tư lựa chọn.

Việc mua sắm vật tư, hóa chất, trang phục phòng chống dịch Covid-19 của CDC Thừa Thiên Huế gồm 8 gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn. Ảnh: Trần Hòe.

"Công ty Đ.T có nhiều ưu thế trong chỉ định thầu, lại không được thông báo về đàm phán, thương thảo về giá cả. Trong khi chủ đầu tư lại chỉ định thầu cho các nhà thầu đưa ra giá cao hơn?", đại diện Công ty Đ.T cho biết.

Chọn đơn vị cung cấp có giá cao hơn

Sau khi nhận được phản ánh của Công ty Đ.T, PV Dân Việt đã có buổi làm việc với ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế và ông Lê Hữu Sơn - Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu của cơ quan này.



Theo ông Lê Hữu Sơn, ông không nắm rõ việc thay đổi cấu hình một số vật tư, trang phục phòng, chống dịch trong đợt mua sắm do CDC tỉnh làm chủ đầu tư so với gói thầu đã được Sở Y tế đấu thầu công khai trước đó. Nguyên nhân của việc này theo ông Sơn là do tổ chuyên gia đấu thầu mới được thành lập gần đây.

"Có nghĩa là hồ sơ trước đó thế nào thì tôi hoàn toàn không biết, tôi chỉ chọn dựa trên các tiêu chuẩn đã có và tất cả các tiêu chuẩn này đã được Sở Y tế thông qua", ông Sơn nói.

Ông Hoàng Văn Đức thì cho biết, việc thay đổi cấu hình trang phục phòng chống dịch là do người sử dụng lựa chọn. Theo ông Đức, Sở Y tế tỉnh đã họp hội đồng, mời đại diện 9 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố tham gia.

Trên cơ sở đánh giá sản phẩm nào phù hợp nhất cho người sử dụng và giá cả thì hội đồng lựa chọn sản phẩm đó.

Về phản ánh bộ sản phẩm áo quần bảo hộ thương hiệu Phú Quý của Công Đ.T cung cấp với giá 65.000 đồng/bộ, thấp hơn giá tất cả các nhà thầu khác, nhưng chủ đầu tư lại lựa chọn bộ mang thương hiệu Đức Minh của doanh nghiệp khác có giá cao hơn, ông Lê Hữu Sơn giải thích mặc dù giá của Công ty Đ.T đưa ra là thấp nhất nhưng do bộ mang thương hiệu Đức Minh có chất lượng vải tốt hơn.

Về việc Công ty Đ.T phản ánh không được thông báo để đàm phán, thương thảo về giá cả, ông Sơn nói rằng theo quy định chỉ định thầu rút gọn chỉ cần tối thiểu 3 báo giá và ông đã gửi thông báo cho 8 đơn vị.

PV Dân Việt làm việc với đại diện CDC Thừa Thiên Huế. Ảnh: Q.D.

"Có thể mình không biết họ (Công ty Đ.T- PV), bởi vì mình là người mới, lần đầu tiên mình tham gia trong xét thầu… Chỉ định thầu rút gọn là hoàn thành nhanh, tìm cái giá tốt nhất. Chỉ định thầu rồi mà gửi cả trăm nhà thầu trên địa bàn Huế này làm sao gửi được…", ông Sơn trình bày.

Trao đổi với PV về nội dung trả lời của phía CDC Thừa Thiên Huế, đại diện Công ty Đ.T khẳng định nội dung giải thích của CDC tỉnh không thuyết phục.

Theo đại diện Công ty Đ.T, trên thực tế bộ trang phục phòng chống dịch mang thương hiệu Đức Minh chưa từng được sử dụng ở Thừa Thiên Huế nên không có cơ sở để đánh giá rằng sản phẩm này chất lượng hơn sản phẩm mang thương hiệu Phú Quý (?).

Lý do CDC tỉnh đưa ra để giải thích việc không thông báo để đàm phán, thương thảo về giá cả với Công ty Đ.T, đại diện Công ty Đ.T cũng khẳng định là những lý do chưa thuyết phục.

Phải căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm nhà thầu

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Văn Tứ (Đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng) cho biết, Luật Đấu thầu 2013 quy định những gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý một cách kịp thời những hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng thuộc trường hợp được phép chỉ định thầu.



Luật sư Nguyễn Văn Tứ cho hay, theo quy định tại Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ – CP quy định, chỉ định thầu rút gọn sẽ không cần phải lập hồ sơ yêu cầu như chỉ định thầu thông thường mà được thực hiện như sau: Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu, trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.

Theo luật sư Nguyễn Văn Tứ, việc thực hiện gói thầu mua sắm trang phục phòng chống dịch thuộc trường hợp chỉ định thầu rút gọn. Công tác lựa chọn và chỉ định nhà thầu theo thủ tục rút gọn do chủ đầu tư quyết định căn cứ vào tiêu chí nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đang chỉ định thầu. Đây được xem là tiêu chí quan trọng đầu tiên để được chỉ định thầu.

"Công ty Đ.T trước đó đã từng trúng gói thầu số mua sắm trang phục phòng chống dịch thuộc Dự án mua sắm vật tư, hóa chất, trang phục phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 theo quyết định của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, giá sản phẩm do Công ty Đ.T cung cấp cũng thấp hơn giá tất cả các nhà thầu khác, điều này góp phần tiết kiệm ngân sách Nhà nước.

Căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm có sẵn của Công ty Đ.T, công ty này cần được chủ đầu tư ưu tiên để chỉ định thầu. Vì vậy, những phán ánh của Công ty Đ.T về việc tổ chức đấu thầu của CDC Thừa Thiên Huế là có cơ sở để xem xét", luật sư Nguyễn Văn Tứ nhận định.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc đến bạn đọc.