Tuần Du lịch Ninh Bình 2024 ước đón 285.000 lượt khách

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết: "Tuần Du lịch Ninh Bình 2024, lượt khách quốc tế ước đón 61.000 lượt khách, tăng gấp 2 lần so với dịp năm 2023. Công suất sử dụng phòng khách sạn toàn tỉnh Ninh Bình đạt khoảng từ 70-75%, riêng khu vực Tam Cốc, công suất sử dụng phòng trung bình đạt 85-90%".

Tuần Du lịch Ninh Bình 2024, chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An"

Ngoài ra, lượng khách đến khu vực khác ngoài Tam Cốc cũng rất đông như: Khu vực phố cổ Hoa Lư, chùa Bái Đính, Tràng An, hang Múa, thung Nham...khách dự Lễ khai mạc tại khu vực Tam Cốc khoảng 25.000 khách.

Do có sự chuẩn bị tốt các phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự khu vực tổ chức Lễ khai mạc…nên không xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông tại Lễ khai mạc.

Du khách nước ngoài thích thú ngồi thuyền chiêm ngưỡng cánh lúa đồng Tam Cốc. Ảnh: MĐ

Điểm nổi bật Tuần Du lịch Ninh Bình 2024, Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An là nghi lễ rước các sản phẩm nông nghiệp trên sông, với sự tham gia của 63 thuyền chở các sản phẩm đặc trưng của các vùng, miền trong cả nước, làm lễ vật dâng lên Thần Nông.

Hội chọi dê Ninh Bình thu hút đông người dân và du khách tới xem. Ảnh: VT

Hoạt động này nhằm tôn vinh nét đẹp, giá trị các sản phẩm nông nghiệp nước nhà. Bên cạnh đó du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hoá, tín ngưỡng mang đặc trưng của Cố đô Hoa Lư xưa.

Đồng thời, du khách còn được xem biểu diễn nghệ thuật: Múa rối nước; Hát sẩm; Chọi Dê; thăm khu trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, các sản phẩm OCOP; triển lãm ảnh nghệ thuật.

Tình hình an ninh trật, văn minh du lịch được đảm bảo, hình ảnh du lịch được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin.