Tuấn Hải đưa cả gia đình 3 thế hệ đi dự lễ trao giải Quả bóng vàng

1. Tốp 5 ứng cử viên Quả bóng vàng nam: Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Công an Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (CLB Thể Công Viettel), Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội), Đặng Văn Lâm (CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định) và Hồ Tấn Tài (CLB Công an Hà Nội). 2. Tốp 5 ứng cử viên Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Thị Thanh Nhã (CLB nữ Hà Nội I), Huỳnh Như (Lank FC), Trần Thị Kim Thanh (CLB TPHCM I), Nguyễn Thị Bích Thùy (CLB TPHCM I) và Phạm Hải Yến (CLB nữ Hà Nội I). 3. Tốp 5 ứng cử viên Quả bóng vàng Futsal: Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam TPHCM), Nhan Gia Hưng (CLB Thái Sơn Nam TPHCM), Châu Đoàn Phát (CLB Thái Sơn Nam TPHCM), Lâm Tấn Phát (CLB Sahako) và Hồ Văn Ý (CLB Thái Sơn Nam TPHCM). 4. Tốp 3 ứng cử viên Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Đình Bắc (CLB Quảng Nam), Khuất Văn Khang (CLB Thể Công Viettel) và Nguyễn Thái Sơn (CLB Đông Á Thanh Hóa). 5. Tốp 3 ứng cử viên Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Ngọc Minh Chuyên (CLB nữ Thái Nguyên T&T), Vũ Thị Hoa (CLB nữ Hà Nội I) và Vũ Thị Hoa (CLB nữ Phong Phú Hà Nam). 6. Tốp 3 ứng cử viên Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Bruno Cunha Cantanhede (CLB Đông Á Thanh Hóa/Thể Công Viettel), Jesus Silva Jhon Cley (CLB Công an Hà Nội/LPBank Hoàng Anh Gia Lai) và Rafaelson Bezerra Fernandes (CLB Bình Định/Thép Xanh Nam Định).