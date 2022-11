Triển lãm do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản thiên nhiên của Việt Nam, đặc biệt các Di sản thiên nhiên đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới với đồng bào cả nước và bè bạn quốc tế.

"Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên"

Triển lãm đề cao trách nhiệm, tăng cường nhận thức và vai trò của cộng đồng trong bảo tồn da dạng sinh học, môi trường tự nhiên, bảo vệ, hạn chế tác động xấu của biến đổi khí hậu.

BTC muốn giới thiệu, quảng bá tiềm năng văn hóa, thương mại và sức hấp dẫn của du lịch tại các Di sản thiên nhiên thế giới, Khu dự trữ sinh quyển, Vườn Di sản ASEAN, Vườn quốc gia các tỉnh/thành phố... Đây cũng là dịp để các địa phương gặp gỡ, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên giữa các vùng, miền trong cả nước.

Cũng trong khuôn khổ "Tuần văn hóa Du lịch Di sản xanh", BTC kết hợp với Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trưng bày nội dung "Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên".

Trong đó giới thiệu di sản thiên nhiên của địa phương đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái, các sản phẩm du lịch, các sản vật đặc trưng tiêu biểu được nuôi trồng trong khu dự trữ sinh quyển, Di sản văn hóa và thiên nhiên được UNESCO công nhận như: Hà Giang, Điện Biên, Thành phố Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Nam, Gia lai và TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng giới thiệu tới người xem "Không gian nghệ thuật Sen thư pháp" với các hoạt động trưng bày tranh thư pháp về Sen cùng các tác phẩm "gốm và sen"; Trưng bày diều, sáo diều truyền thống trong chủ đề "Cánh diều di sản".

Ngoài ra, BTC cũng giới thiệu tới người xem chủ đề "Di sản Văn hóa du lịch nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam" trưng bày sản phẩm 10 ngành nghề tiêu biểu trong 24 làng nghề và nghệ nhân làng nghề (gồm: Gốm Bát Tràng, Chu Đậu; gỗ sơn son thếp vàng Sơn Đồng, gỗ mỹ nghệ Vân Hà; khảm trai, sơn mài Chuôn Ngọ, Hạ Thái; thêu Quất Động; mây tre đan Phú Vinh, Quảng Bình; đồng mỹ nghệ Đồng Xâm, Đại Bái; điêu khắc đá Thọ An, Thụy Ứng, lụa Vạn Phúc, Nha Xá; tranh dân gian Đông Hồ; đèn lồng Hội An; nghệ thuật tranh kính... ) và triển lãm ảnh "Làng nghề Việt Nam - Điểm hẹn bốn phương" do Hiệp hội Làng nghề Việt Nam thực hiện.

Khu vực triển lãm ngoài trời với các không gian trưng bày như: "Không gian nghệ thuật ẩm thực Trà Việt - giới thiệu "Không gian trà Việt"; Không gian "Giao lưu Di sản Văn hóa Du lịch Ẩm thực làng nghề, phố nghề" (với các hoạt động giao lưu Văn hóa Du lịch Ẩm thực làng nghề, phố nghề; Trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật; Tranh kính nghệ thuật của Nghệ nhân Phạm Hồng Vinh, Nghệ nhân làng nghề Việt Nam và Đèn lồng Hội An (Quảng Nam).

Cùng với các hoạt động triển lãm là các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra trong suốt thời gian Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh (Giao lưu bản sắc văn hóa vùng miền, giao lưu nghệ thuật xòe Thái, múa xoang Tây Nguyên; Giao lưu Tiếng hát sinh viên với chủ đề "Tuổi trẻ - Khát vọng xanh"…)

Triển lãm "Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên" sẽ chính thức khai mạc vào hồi 19h30 ngày 21/11/2022 tại sân khấu chính Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội).