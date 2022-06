Lợi ích của blockchain trong doanh nghiệp



Lợi ích chính của Blockchain là làm cơ sở dữ liệu cho hồ sơ giao dịch, nhưng lợi ích của nó vượt xa cơ sở dữ liệu truyền thống. Ngoài việc loại bỏ cơ hội giả mạo bởi một bên độc hại, nó cung cấp các lợi ích kinh doanh sau:

Tiết kiệm thời gian: Blockchain giảm thời lượng giao dịch từ vài ngày xuống còn vài phút. Do không có xác thực của cơ quan trung ương, việc giải quyết giao dịch diễn ra nhanh chóng hơn.

Tiết kiệm chi phí: Các giao dịch cần ít sự giám sát hơn. Người tham gia có thể đổi ngay các vật phẩm có giá trị. Những người tham gia có quyền truy cập vào một sổ cái chung, giúp loại bỏ nỗ lực trùng lặp trong chuỗi khối.

Mối quan tâm về bảo mật: Các khía cạnh bảo mật của blockchain ngăn chặn gian lận, thao túng và tội phạm mạng.

Tương lai của công nghệ và ứng dụng blockchain

Nhiều công ty từ các lĩnh vực và lĩnh vực khác nhau đã bị thu hút bởi công nghệ này và các ứng dụng tiềm năng của nó trong tương lai. Ngoài ra, công nghệ blockchain đã là chủ đề của nhiều nghiên cứu như một loại công nghệ đột phá có tiềm năng được công nhận toàn cầu rộng rãi hơn.

Hãy nói về tương lai của công nghệ Blockchain trong một số ngành công nghiệp.

1. Ngân hàng & Thanh toán

Blockchain giúp mọi người có thể giao dịch tiền nhanh hơn, hiệu quả và an toàn hơn và nhiều tổ chức hiện đang triển khai công nghệ blockchain để tăng cường giao dịch của họ.

2. Blockchain và an ninh mạng

Sử dụng mật mã mạnh mẽ, Blockchain xác minh và mã hóa mọi dữ liệu, giúp nó có khả năng chống lại các hành vi thay đổi và tấn công trái phép. Tính dễ bị tổn thương của các máy chủ tập trung đối với mất mát dữ liệu, tham nhũng, do lỗi của con người và bị tấn công là rất cao. Hãy xem xét nhiều vụ hack trong những năm gần đây tại Target, Verizon, Deloitte và Equifax. Một kiến trúc blockchain phân tán, phi tập trung sẽ làm cho việc lưu trữ dữ liệu đám mây trở nên an toàn hơn và có khả năng chống lại các cuộc tấn công.

3. Ngành tài chính

Công nghệ chuỗi khối đã hoàn thành lời hứa và thể hiện tính nhất quán liên quan đến việc theo dõi các tài sản tài chính. Sau khi nhận ra những lợi ích và tiềm năng của nó, nhiều tổ chức tài chính đã đầu tư vào công nghệ này.

Do hệ thống sổ cái đáp ứng, blockchain có thể chống lại dòng chảy và giao dịch của các quỹ bất hợp pháp. Các chính phủ lo ngại đây là một lựa chọn để thực hiện các quy định kinh tế hiệu quả hơn.

4. Blockchain và internet vạn vật

Ô tô, tòa nhà, hệ thống báo động và thậm chí cả thiết bị nhà bếp hiện được nhúng với phần mềm, kết nối mạng và cảm biến và là một phần của Internet of Things (IoT). Bởi vì các tiện ích này hoạt động từ một điểm trung tâm quản lý thông tin liên lạc, tin tặc có thể có được quyền truy cập vào nhà hoặc phương tiện của bạn. Theo chuyên gia về Bitcoin và Ethereum, Kamil Przeorski, Blockchain có thể khắc phục những lo ngại về bảo mật cơ bản này vì nó phân cấp tất cả thông tin và dữ liệu. Điều này ngày càng trở nên quan trọng khi khả năng IoT mở rộng.

5. Blockchain và dữ liệu đám mây

Có nhiều nguy cơ bị tấn công mạng, mất mát dữ liệu hoặc do lỗi của con người với các máy chủ tập trung. Lưu trữ đám mây có thể được thực hiện an toàn hơn, bảo mật hơn và có khả năng chống hack, tương tự như ứng dụng của nó trong an ninh mạng bằng công nghệ blockchain.

6.Tích hợp truyền thông

Blockchains có thể hỗ trợ giao tiếp tự động hiệu quả, an toàn và đáng tin cậy hơn. Trong một số doanh nghiệp, giao tiếp tự động hoặc kỹ thuật số dựa trên các thuật toán được xây dựng trước đã phổ biến. Email, cảnh báo hệ thống và thông báo cuộc gọi là tất cả các ví dụ. Matt Peterson, người đồng sáng lập Jive Communications, đồng thời là người sớm áp dụng và khai thác Bitcoin, nói rằng mặc dù một lượng lớn giao tiếp hiện được tự động hóa, nhưng nó thường không quan trọng và không đồng bộ. Ông tuyên bố, "Blockchain có thể thay đổi sân chơi để cho phép các cuộc trò chuyện và giao dịch hai chiều được phép diễn ra tự do hơn trong một cài đặt tự động và thiết lập một bản ghi giao tiếp bất biến." Điều này sẽ cải thiện đáng kể tính bảo mật và độ tin cậy của thông tin liên lạci.

7. Quảng cáo kỹ thuật số

Do những khó khăn liên quan đến quảng cáo kỹ thuật số, chẳng hạn như lưu lượng truy cập bot, thiếu minh bạch, mô hình thanh toán kém hiệu quả, gian lận tên miền, v.v., các nhà tiếp thị và công ty xuất bản gặp khó khăn vì những kẻ xấu. Blockchain đã được phát hiện để giải quyết các vấn đề công nghệ chuỗi cung ứng như vậy thông qua tính minh bạch và đáng tin cậy của nó. Việc sử dụng công nghệ này có thể cải thiện việc xử lý các giao dịch liên quan đến quảng cáo.

8. Chăm sóc sức khỏe

Tại sao không thể lưu trữ thông tin y tế của chúng ta trong cơ sở dữ liệu trung tâm? Việc tập trung các dữ liệu nhạy cảm như vậy khiến nó trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương. Vì các bệnh viện thu thập rất nhiều thông tin nhạy cảm của bệnh nhân nên một nền tảng an toàn là rất quan trọng. Với sự ra đời của Blockchain, các bệnh viện và các tổ chức y tế khác có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu tập trung và an toàn để lưu trữ và phân phối hồ sơ y tế chỉ với các bác sĩ và bệnh nhân đã được phê duyệt.

9. Tiền tệ kỹ thuật số của Chính phủ

Giá trị của Bitcoin đã tăng đáng kể vào năm 2017, không giống như bất kỳ dịch vụ hoặc tiền tệ nào khác. Tiền điện tử là một trong những tài sản có giá trị cao nhất hiện có trên thị trường. Giá trị của Bitcoin không được xác định bởi khái niệm cơ bản về cung và cầu. Ngay cả với giới hạn cố định là 21 triệu Bitcoin, nhu cầu về Bitcoin sẽ tăng trở lại. Vì lý do này, các chính phủ dự kiến sẽ tạo ra các loại tiền kỹ thuật số của họ và tham gia vào thị phần. Đồng tiền kỹ thuật số quốc gia này cũng là ứng dụng tiềm năng trong tương lai của công nghệ Blockchain.

Công nghệ blockchain đang tạo ra một cuộc cách mạng kỹ thuật số. Chúng ta hoàn toàn có thể mong chờ một không gian số an toàn hơn, minh bạch hơn, và phì tập trung hơn trong một tương lai gần.

Các ứng dụng blockchain trong các lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng và liên tục. Việc nắm bắt công nghệ này và áp dụng vào doanh nghệp có thể mang lại ưu thế cạnh tranh lớn cho các chủ doanh nghiệp thông minh.