Tương lai robot thay con người tiêm bắp vắc xin không cần kim tiêm

Một trong những lý do phổ biến để do dự về việc tiêm chủng ngừa là sợ kim tiêm. Các công ty như Pfizer đang nghiên cứu các dạng thuốc viên của vắc-xin Covid-19 của họ như một lựa chọn thay thế, nhưng một robot mới cũng có thể giúp làm cho quy trình tiêm chủng ít đáng sợ hơn vì nó tự thực hiện các mũi tiêm. Tất nhiên, ý tưởng về một robot vô cảm cầm một cây kim tiêm khổng lồ không phải là tất cả những gì hấp dẫn. Đó chính là lý do tại sao công ty Cobionix đã ghép nối robot với một cách để cung cấp vắc xin mà không cần sử dụng kim tiêm.

Thay vì dựa vào kim tiêm để cung cấp vắc xin, Cobionix đã ghép nối robot của mình với công nghệ tiêm không cần kim tiêm mới. Ảnh: @Đại học Waterloo của Canada.

Cụ thể, Cobionix - một công ty khởi nghiệp công nghệ hàng đầu của Đại học Waterloo của Canada đã giới thiệu robot đầu tiên có khả năng thực hiện tiêm bắp công nghệ mới. Robot này được gọi là Cobionix (viết tắt là Cobi) và nó không cần kim tiêm mà vẫn cung cấp liều lượng vắc xin vào mô cơ thể con người một cách dễ dàng, thông qua một công nghệ tiêm dưới dạng tia chất lỏng áp suất cao, không dày hơn sợi tóc người vì vậy nó không gây sợ hãi hoặc để lại bất kỳ dấu vết đáng chú ý nào cho bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện tại công ty không thể cung cấp thêm chi tiết nào về công nghệ tiêm đặc biệt vào lúc này.

Cobi được quảng cáo là một nền tảng robot tự động và linh hoạt có thể được định cấu hình và điều chỉnh cho vô số tác vụ mà nó có thể thực hiện mà không cần sự can thiệp hoặc giám sát của con người, đó là một phương pháp tiếp cận người máy đã trở nên phổ biến trong những năm qua.

Ý tưởng là sau khi đăng ký trước tiêm chủng trực tuyến, bệnh nhân sẽ đến phòng khám hoặc địa điểm khác có sử dụng robot Cobi, sau đó hiển thị một phần nhận dạng với camera trên giao diện màn hình cảm ứng của robot. Khi bệnh nhân đến nơi, nhiều cảm biến độ sâu 3D phát hiện sự hiện diện của con người.

Robot có thể cho phép tiêm chủng nhiều hơn đồng thời giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Ảnh: @Đại học Waterloo của Canada.

Sau khi ID của họ đã được xác minh, cánh tay robot Cobi lấy một lọ vắc xin từ một khu vực lưu trữ được tích hợp sẵn. Một cảm biến LiDAR trên "bàn tay" của cánh tay đó sau đó được sử dụng để tạo bản đồ kỹ thuật số 3D về cơ thể bệnh nhân, bản đồ này được phân tích thông qua phần mềm dựa trên AI để xác định vị trí tiêm tối ưu.

"Cobi là một nền tảng robot đa năng có thể được triển khai nhanh chóng để hoàn thành các nhiệm vụ với quyền tự chủ 100%", Tim Lasswell, đồng sáng lập và CEO của công ty Cobionix cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi đã trang bị cho Cobi một công nghệ tiêm không cần kim tiêm và để chứng minh rằng bệnh nhân có thể được tiêm bắp, chẳng hạn như vắc-xin mà không cần kim tiêm và không cần sự tham gia của chuyên gia y tế".

Bởi thực tế, robot Cobi đi kèm với nhiều lợi thế. Đây có thể là một cách hiệu quả để giải quyết tình trạng thiếu lao động chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là một cách an toàn hơn để tiêm chủng cho mọi người, vì không có nhân viên y tế nào tham gia, giúp phát huy tối đa hiệu quả của việc hạn chế tiếp xúc vật lý.

Robot tự động ngày càng phổ biến hơn. Phần lớn robot được sản xuất cho các nhiệm vụ chuyên biệt. Ảnh: @Đại học Waterloo của Canada.

Thay vì dựa vào các bác sĩ để điều hành nó, Cobi hoàn toàn tự chủ. Robot sử dụng cảm biến LiDAR trên tay để quét bệnh nhân. Sau đó Cobi sử dụng thông tin này để tạo bản đồ 3D về cơ thể của họ. Sau đó, nó có thể tiến hành tìm vị trí tốt nhất trên bắp tay bệnh nhân để tiêm chủng một cách tối ưu, hiệu quả nhất có thể.

Tuy nhiên, điều đáng nói là kỹ năng của Cobi không chỉ giới hạn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Nhà sản xuất còn cho biết robot có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các ngành công nghệ làm sạch và khách sạn. Với một số chỉnh sửa nhỏ và một vài thay đổi về mã hóa, Cobi có thể trở thành một robot hoàn toàn mới thực hiện một loạt nhiệm vụ hoàn toàn mới trong các quy mô không gian, mục đích, nhiệm vụ, hiện trường đa dạng khác nhau.

Giá trị thực của Cobi nằm ở chỗ nó có thể được tự động hóa hoàn toàn. Bởi hiện nay, nột số robot hoạt động bằng cách được giám sát bởi con người ở khoảng cách xa, đó là người điều khiển mọi chuyển động của cỗ máy. Nhưng robot Cobi được xây dựng để được lập trình để tự hoạt động. Điều này có thể làm giảm chi phí vận hành robot và làm cho chúng hữu ích ở nhiều ứng dụng hơn.

Tuy nhiên, khả năng của Cobi không bị giới hạn trong lĩnh vực y tế. Ảnh: @Đại học Waterloo của Canada.

Tuy nhiên, công ty Cobionix cho biết họ phải tính đến rất nhiều biến số để làm cho những robot như thế này hoạt động trong điều kiện thực tế. Bởi vì những biến số đó có thể rất phức tạp, công ty tin rằng sẽ phải mất một vài năm nữa trước khi các robot như Cobi có thể tiêm vắc xin theo cách mới. Thế nên, hiện tại robot vẫn chưa sẵn sàng để đưa ra thị trường. Có thể mất hai năm nữa trước khi Cobi hoạt động hoàn toàn tự chủ, nhưng nhà sản xuất rất hy vọng vào tiềm năng của robot này sau khi được thương mại hóa trên thị trường toàn cầu.

Người đồng sáng lập Cobionix, Tim Lasswell nói rằng sẽ mất khoảng hai năm trước khi Cobi tham gia vào thị trường chăm sóc sức khỏe. Khi thời điểm đó đến, người ta hy vọng rằng robot này sẽ cho phép nhiều người được tiêm chủng cùng một lúc, đồng thời giảm chi phí chăm sóc sức khỏe - nó cũng có thể được sử dụng ở những địa điểm xa xôi thiếu bác sĩ lâm sàng được đào tạo.