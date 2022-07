Tướng Lê Văn Cương nói 2 điều ấn tượng nhất về vị Đại tướng Công an đầu tiên

Đại tướng Mai Chí Thọ luôn lo lắng cho vấn đề an ninh quốc gia của Việt Nam

Hôm nay tròn 100 năm Ngày sinh (15/7/1922 -15/7/2022) của Đại tướng Mai Chí Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Mai Chí Thọ tên thật là Phan Đình Đống, quê xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Sinh ra trong gia đình yêu nước, trên quê hương giàu truyền thống cách mạng. Mới 14 tuổi, ông đã tham gia cách mạng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 17 tuổi, ông đã vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Chân dung Đại tướng Mai Chí Thọ. Ảnh T.L

Suốt 71 năm tham gia hoạt động cách mạng, 68 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trưởng thành từ phong trào học sinh, sinh viên đến giữ trọng trách Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng đầu tiên của Công an nhân dân Việt Nam, ở bất kì vị trí công tác nào, ông luôn thể hiện là người lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, để cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trao đổi với PV Dân Việt, Thiếu tướng Lê Văn Cương cho biết: Ông công tác trong ngành Công an qua nhiều thời Bộ trưởng, trong đó có thời Đại tướng Mai Chí Thọ làm Bộ trưởng. Tuy trực tiếp làm việc với Đại tướng không nhiều, nhưng qua những lần tiếp xúc cả trong công việc, cả khi Đại tướng đã nghỉ hưu, ông thấy có hai điều ấn tượng.

"Thứ nhất, Đại tướng Mai Chí Thọ là vĩ lãnh đạo có trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược. Ông đưa ra rất nhiều ý tưởng, tôi cho đó là những ý tưởng có tầm chiến lược, đúng với vai trò, vị trí của một Tư lệnh ngành.

Có lần Đại tướng Mai Chí Thọ nói với tôi: "Anh là Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, anh phải nghiên cứu và xác định đúng những nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia Việt Nam, nguy cơ cả trong nước và ngoài nước".

Đại tướng Mai Chí Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thăm cán bộ chiến sĩ Công an phường 14, quận 5, Công an TP.HCM - đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự và thực hiện Chỉ thị 135-CT của Hội đồng Bộ trưởng nhân dịp tết Canh Ngọ, tháng 2/1990. (Ảnh tư liệu )

Có thể nói, rất nhiều tư tưởng của Đại tướng Mai Chí Thọ đến nay vẫn có giá trị. Đơn cử có lần ông nói với tôi: Các nhân tố đe dọa an ninh quốc gia Việt Nam cả trong và ngoài nước nó có sự tác động lẫn nhau chứ không tách rời nhau. Như vậy khi nghiên cứu những vấn đề tác động đến an ninh quốc gia phải nghiên cứu cả trong nước và ngoài nước và tìm ra mối quan hệ giữa hai nhân tố này. Tôi cho rằng ý tưởng này đến nay vẫn còn nguyên giá trị", Thiếu tướng Lê Văn Cương cho biết.

Điều ấn tượng thứ hai, theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, sau khi Đại tướng Mai Chí Thọ nghỉ hưu nhưng ông vẫn luôn đau đáu, suy nghĩ, lo lắng cho vấn đề an ninh quốc gia của Việt Nam. "Khi ông nghỉ hưu, sinh sống ở TP.HCM, thỉnh thoảng tôi vào công tác và gặp ông được ông nhắc nhở rất nhiều. Có thể nói, ông là người lo toan cho đất nước không chỉ trong thời gian đang làm việc, đang giữ chức vụ lãnh đạo mà cả khi đã nghỉ công tác", Thiếu tướng Lê Văn Cương nói.

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Công an. Ảnh Đ.X

Đại tướng Mai Chí Thọ có vai trò to lớn đổi mới toàn diện các mặt công tác công an.

Vẫn theo Tướng Cương, Đại tướng Mai Chí Thọ là người gần gũi, dễ tiếp xúc, ông sẵn sàng tiếp xúc và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cấp dưới. Đây là điều rất quan trọng đối với người lãnh đạo.

"Khi thấy cấp dưới có những vấn đề gì cần phải được giải tỏa, nguyên Bộ trưởng Mai Chí Thọ sẵn sàng tạo điều kiện để được tiếp xúc để trao đổi một cách cởi mở, chân thành", Thiếu tướng Lê Văn Cương nói.

Trong bài tham luận tại Hội thảo "Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM", Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ: Đại tướng Mai Chí Thọ là một nhà lãnh đạo rất sâu sát với đời sống chiến sĩ và nhân dân, rất "tâm lý" với những suy tư, trăn trở và những khó khăn của cấp dưới. Cương quyết, thậm chí quyết liệt với kẻ thù, nhưng với đồng bào, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn đối xử nhân văn, nhân ái, đúng mực để làm sao có lợi cho "việc công" không làm hỏng những "sự riêng" hữu lý và hợp pháp.

Đại tướng Mai Chí Thọ luôn trăn trở về việc làm sao để xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự vì dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Còn trong bài viết "Đại tướng Mai Chí Thọ nhà lãnh đạo xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân", Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Trên cương vị người đứng đầu lực lượng Công an trong thời kỳ đầu trong đổi mới đất nước, Đại tướng Mai Chí Thọ đã có vai trò to lớn đổi mới toàn diện các mặt công tác công an.

Ông luôn nhấn mạnh đến nhận thức toàn diện về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, nhận rõ đối tác, đối tượng; phòng ngừa, đẩy lùi nguy cơ xâm phạm an ninh quốc gia trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, xã hội nhằm bảo đảm giữ yên từ bên trong; ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu, hoạt động phá hoại từ bên ngoài, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững sự ổn định của đất nước, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và lợi ích quốc gia…