Tưởng lên cơn co giật do đột quỵ, người đàn ông ngỡ ngàng khi sán lợn làm tổ trong não Tưởng lên cơn co giật do đột quỵ, người đàn ông ngỡ ngàng khi sán lợn làm tổ trong não

Người đàn ông 58 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ bị co giật, méo miệng, rụt lưỡi không nói được. Gia đình lo đột quỵ nên đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu thì ngỡ ngàng khi phát hiện sán lợn làm tổ trong não.