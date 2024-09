Tưởng nghỉ lễ CSGT không làm việc, người vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt vì "cả nể uống vài chén" Tưởng nghỉ lễ CSGT không làm việc, người vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt vì "cả nể uống vài chén"

Để đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày lễ, lực lượng CSGT, Công an TP. Hà Nội đã liên tục triển khai các tổ công tác nhằm kiểm tra, xử lý nhiều vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Nhiều trường hợp do chủ quan sau khi sử dụng rượu bia vẫn lái xe đã bị lực lượng chức năng tiến hành xử phạt.