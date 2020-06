Tuyến đường 1km ở Thủ Thiêm do CII xây dựng mới khai thác đã… hỏng

Đường trục Bắc – Nam đoạn từ chân Cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ được UBND TP.HCM giao Công ty CII xây dựng

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM vừa có văn bản gửi Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) về việc mất an toàn trên đường trục Bắc – Nam (nay là đường Nguyễn Cơ Thạch) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đoạn đường này thuộc "Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam", xây dựng theo hình thức hợp đồng BT do CII làm chủ đầu tư.

Theo Sở GTVT TP.HCM, hiện trạng mặt đường đã xuất hiện nhiều vị trí rạn nứt, lún không đều làm mất độ dốc ngang, võng mặt đường và đọng nước kéo dài sau khi mưa… có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng; đèn tín hiệu giao thông ở nút giao với tuyến R2 thường xảy ra sự cố mất điện ảnh hưởng đến an toàn giao thông qua nút; cây xanh trên giải phân cách giữa vươn ra làn xe ô tô che khuất tầm nhìn; đèn chiếu sáng công cộng thường xuyên bị tắt; mặt đường tồn đọng đất cát thường xuyên; lỗ thu nước tại các hố ga bị bít; nhiều vị trí hè bị hư hỏng…

Cũng theo Sở GTVT TP, đường trục Bắc – Nam đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2017, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý theo các điều khoản của Hợp đồng số 1802/HĐ-UBND ngày 20/4/2016. Sở GTVT đã có ý kiến về các thủ tục bàn giao quản lý tại công văn số 2644/Sở GTVT-KT ngày 17/4/2019, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện.

"Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này, Sở GTVT đề nghị CII khẩn trương kiểm tra, khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông như đã nêu trên. CII phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn giao thông, sự cố giao thông do tình trạng mất an toàn nêu trên", Sở GTVT TP yêu cầu.

Được biết, ngày 20/4/2016, UBND TP.HCM đã ký Hợp đồng BT với CII về "Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam" trong Khu ĐTM Thủ Thiêm.

Nội dung hợp đồng nêu rõ, theo quy hoạch phân khu chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu ĐTM Thủ Thiêm đã được phê duyệt, Khu dân cư phía Bắc bao gồm Khu chức năng số 3 và số 4 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm có diện tích đất khoảng 89,35ha (trong đó diện tích đất khai thác khoảng 40,95ha), với chức năng chính là nhà ở hỗn hợp, thương mại đa chức năng và một số công trình điểm nhấn, công cộng như trường học, nhà bảo tàng, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, cơ quan hành chính địa phương.

Với tổng vốn đầu tư 2.641 tỷ đồng, CII phải thực hiện xây dựng các hạng mục như: Xây dựng đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) có chiều dài khoảng 1km; Xây dựng các tuyến đường nội bộ trong phạm vi Khu chức năng số 3 và số 4 với tổng chiều dài khoảng 8.341m; Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với xây dựng đường, gồm: Hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, hào kỹ thuật, cây xanh…

Đổi lại, CII được TP.HCM giao 90.078,3m2 đất sử dụng ổn định lâu dài (để xây dựng nhà ở) và 6.053,6m2 đất sử dụng 50 năm (để xây dựng văn phòng cho thuê), trả tiền thuê đất một lần cho toàn thời gian thu.