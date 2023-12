Học sinh đoạt giải Olympic quốc tế có cơ hội được tạo vị trí việc làm xứng đáng

Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế: "Nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân em"

Chia sẻ trong buổi gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải các kỳ thi Olympic và Khoa học Kỹ thuật quốc tế năm 2023 do Bộ GDĐT tổ chức, em Nguyễn An Thịnh, học sinh đoạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán học quốc tế 2023, chia sẻ: "Các thành tích trong kỳ thi Olympic và Khoa học Kỹ thuật quốc tế năm nay là minh chứng cho sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân em cũng như các học sinh trong đội tuyển. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã cấp kinh phí, tạo điều kiện để chúng em được tiếp cận với các thầy cô giáo có chuyên môn cao, có kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển là nguồn động viên, khích lệ vô cùng to lớn đối với chúng em".

Em Nguyễn An Thịnh đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế năm 2023. Ảnh: Bộ GDĐT

Cùng chung cảm xúc, em Đinh Cao Sơn, học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2023, bày tỏ: "Em tin rằng những tấm huy chương lấp lánh hôm nay không những là nguồn động lực thúc đẩy thành tích thế hệ học sinh Việt Nam mai sau mà còn là tín hiệu cho một tương lai tươi sáng với những bước phát triển rực rỡ hơn nữa của nền khoa học kỹ thuật nước nhà".

Em Đinh Cao Sơn, học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh đoạt Huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế. Ảnh: Bộ GDĐT

Gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến toàn thể các bạn học sinh đã đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế, Sơn bày tỏ: "Trải qua quá trình ôn luyện vất vả, chúng ta đã mang theo truyền thống hiếu học của cha ông, tinh thần quyết chiến quyết thắng, niềm tự hào màu cờ sắc áo Việt Nam và niềm đam mê khoa học để bước vào những đấu trường đầy thử thách".

Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế: Tạo cơ hội vị trí việc làm xứng đáng

Năm 2023 là một năm gặt hái được rất nhiều thành tích xuất sắc của các đội tuyển tham dự Olympic quốc tế, khu vực và Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế. Việt Nam có 7 đoàn học sinh tham dự với 36 lượt học sinh tham gia gồm 1 đoàn Tin học tham dự Olympic khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, 1 đoàn Vật lý tham dự Olympic khu vực Châu Á và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế gồm Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lí và Tin học. Các đoàn học sinh Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc với 8 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen. Các đoàn học sinh của Việt Nam dự thi liên tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất và có nhiều học sinh Việt Nam đạt điểm số cao nhất.

Gặp mặt và tuyên dương học sinh đoạt giải các kỳ thi Olympic và Khoa học Kỹ thuật quốc tế năm 2023. Ảnh: Bộ GDĐT

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT Nguyễn Ngọc Hà cho biết: "Cục Quản lý chất lượng sẽ tiếp tục tham mưu tới lãnh đạo Bộ GDĐT về việc bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, tạo tiền đề vững chắc cho giáo dục mũi nhọn phát triển. Bộ GDĐT tiếp tục duy trì, bổ sung chính sách ưu tiên cử học sinh đi đào tạo đại học tại nước ngoài bằng học bổng do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ. Đồng thời duy trì kết nối hai chiều để tạo cơ hội cho các em vị trí việc làm xứng đáng, phù hợp khi các em về nước để góp phần phát huy trí tuệ xây dựng nước nhà."

Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhận định: Để có thành tích của các em học sinh hôm nay không thể không kể đến sự đóng góp rất lớn của các địa phương, nhà trường, của gia đình, sự tận tụy của các thầy cô giáo để các em có điều kiện tiếp cận với đỉnh cao của tri thức.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cũng đặc biệt cảm ơn các bậc cha mẹ của các em đã nuôi nấng, dìu dắt, giúp đỡ và tạo cho các em có kiến thức, kỹ năng, hướng đi vững vàng khi tham gia các cuộc thi. Những thành tích đạt được của các em đã đem về vinh quang không chỉ cho các em, mà cho cả gia đình, thầy cô, mái trường thân yêu và đất nước.

Tại buổi lễ Gặp mặt và Tuyên dương hôm nay, Bộ GDĐT đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho các học sinh đoạt giải, giáo viên ôn luyện đội tuyển và đại diện tập thể tiêu biểu.