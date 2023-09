Tuyên Quang: Đảm bảo an toàn PCCC và CNCH cho Lễ hội Thành Tuyên 2023 Tuyên Quang: Đảm bảo an toàn PCCC và CNCH cho Lễ hội Thành Tuyên 2023

Nhằm đảm bảo an toàn về phòng cháy chưa cháy (PCCC) và cứu hộ cứu nạn (CHCN) cho Chương trình Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an thành phố Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đoàn kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH tại các địa điểm diễn ra những hoạt động chính trong khuôn khổ Chương trình.

Theo đó, khu vực Diễn ra lễ khai mạc (Quảng trường Nguyễn Tất Thành); khu vực tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch Tuyên Quang năm 2023 (đường Chiến Thắng Sông Lô); nơi tổ chức Lễ hội Bia Hà Nội năm 2023 và các gian hàng trưng bày, giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt (tại sân Trung tâm Văn hoá, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh và trục đường bờ hồ Tân Quang) đã được lắp đặt hệ thống, thiết bị, trang bị phương tiện PCCC. Tiết mục sẽ biểu diễn trong Lễ khai mạc Chương trình "Qua những miền di sản Việt Bắc" và "Lễ hội Thành Tuyên" 2023 Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an thành phố Tuyên Quang cũng đã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại từng địa điểm. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an thành phố Tuyên Quang Tại các cơ sở, gian hàng, Đoàn kiểm tra công tác PCCC của tỉnh Tuyên Quang đã tuyên truyền các kiến thức pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao nhận thức đối với chủ cơ sở; hướng dẫn từng gian hàng thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy như: trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, thao tác cách sử dụng các loại phương tiện; việc sắp xếp vật tư, hàng hóa đảm bảo khoảng cách; việc sử dụng nguồn lửa, thắp hương thờ cúng đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy … Ghi nhận tại thực địa, các địa điểm trên đều gần nguồn nước, có đường rộng đủ cho các phương tiện chữa cháy và CNCH có thể tiếp cận nếu không may xảy ra cháy, nổ. Các đơn vị tổ chức, đơn vị thi công lắp đặt đã lắp đặt hệ thống điện bảo đảm có aptomat bảo vệ, cầu dao tự động; lắp đặt hệ thống chống sét bảo vệ công trình (đối với sân khấu ở Quảng trường Nguyễn Tất Thành); có giải pháp chống cháy lan, lối thoát nạn; bố trí, duy trì hoạt động đội PCCC, bảo vệ thường trực và trang bị bình chữa cháy... Chia sẻ