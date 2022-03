Tuyển sinh 2022: Chọn ngành, chọn trường giữa “bão” thông tin

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH Quốc gia Hà Nội) - nhắn nhủ: Với thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực (HAS), nếu muốn dự thi, hãy dành thời gian đọc và tìm hiểu về kỳ thi tại trang chủ chính thức http://khaothi.vnu.edu.vn/. Thí sinh không nên lan man trên các diễn đàn. Việc tìm hiểu về HAS sẽ giúp các em hiểu và yên tâm hơn về kỳ thi, đợt thi để có kế hoạch ôn tập, đăng ký thi phù hợp. Quan trọng hơn nữa, thí sinh cần tìm hiểu trường đại học dự kiến xét tuyển có dùng kết quả thi HAS hay không rồi mới quyết định đăng ký dự thi.