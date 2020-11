Tuyên y án 4 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Tại phiên tòa, các bị cáo: Trần Xuân Yến, Lò Văn Huynh, Nguyễn Minh Khoa, Nguyễn Thanh Nhàn và những người liên quan kháng cáo đều giữ nguyên nội dung kháng cáo và đề nghị HĐXX xem xét. Theo đó, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Yến, bị cáo Khoa kháng cáo kêu oan, bị cáo Huynh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho rằng bị cáo không nhận số tiền 1 tỷ đồng từ bị cáo Khoa để nâng điểm cho các thí sinh. Bị cáo Nhàn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.



Quan điểm của Viện Kiểm sát cho rằng không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. Các bị cáo cũng không xuất trình được các tình tiết nào mới để xem xét, do đó đề nghị HĐXX không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của các bị cáo và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Với các hành vi của các bị cáo, HĐXX cho rằng, tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo: Trần Xuân Yến, Nguyễn Thanh Nhàn về tội Lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự; Lò Văn Huynh về tội Nhận hối lộ và tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; Nguyễn Minh Khoa về tội Đưa hối lộ là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Do đó không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo Khoa và bị cáo Yến cũng như đề nghị của bị cáo Huynh về hành vi không nhận 1 tỷ đồng từ bị cáo Khoa. Quan điểm của các luật sư bào chữa cho các bị cáo kêu oan là không có căn cứ xem xét.

Phiên phúc thẩm vụ gian lận điểm thi ở Sơn La diễn ra từ ngày 19 - 20/11.

"Hành vi của các bị cáo làm nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của ngành giáo dục, đồng thời làm giảm uy nghiêm cho các kỳ thi mang tính Quốc gia và mất đi sự công bằng, cơ hội học tập của nhiều thí sinh có năng lực. Hành vi của các bị cáo còn làm suy giảm chất lượng giáo dục, gây tâm lý hoang mang cho các thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT Quốc gia, gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an, an toàn xã hội. Do đó, cần phải đưa các bị cáo ra để xử lý theo quy định của pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm đã đưa ra quy kết và xét xử các bị cáo là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật" - HĐXX nhận định.

HĐXX cũng cho rằng, đối với kháng cáo của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Lê Thanh Sơn và bà Lê Thị Thanh Yến, HĐXX sơ thẩm đã xác định số tiền 1 tỷ đồng là vật chứng của vụ án nên đã thu, sung công quỹ Nhà nước. Việc ông Sơn và bà Yến có yêu cầu đề nghị trả lại số tiền này, do đó không được chấp nhận nên tòa án xét xử đã buộc ông Sơn và bà Yến chịu án phí xét xử sơ thẩm theo giá ngạch là có căn cứ. Tuy nhiên, ông Sơn và bà Yến thuộc gia đình có công với cách mạng, bố là liệt sĩ và có đơn xin miễn án phí. Căn cứ vào Nghị quyết số 326 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐXX phúc thẩm quyết định miễn án phí xét xử sơ thẩm cho ông Sơn và bà Yến.

HĐXX phúc thẩm quyết định không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo: Trần Xuân Yến, Lò Văn Huynh, Nguyễn Minh Khoa và Nguyễn Thanh Nhàn; chấp nhận kháng cáo về phần án phí của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 48, ngày 29/5/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La về phần án phí dân sự sơ thẩm. Giữ nguyên hình phạt đối với các bị cáo kháng cáo.

HĐXX tuyên bố, các bị cáo: Trần Xuân Yến, Nguyễn Thanh Nhàn phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; bị cáo Lò Văn Huynh phạm tội Nhận hối lộ và tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; bị cáo Nguyễn Minh Khoa phạm tội Đưa hối lộ. Bị cáo Trần Xuân Yến bị tuyên phạt 9 năm tù. Bị cáo Lò Văn Huynh bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 15 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt của hai tội là 21 năm tù. Bị cáo Nguyễn Minh Khoa bị tuyên phạt 8 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn bị tuyên phạt 30 tháng tù.