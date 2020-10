Tuyệt chiêu bẫy bắt chuột đồng béo mẫm của nông dân tỉnh An Giang

Sau khi thu hoạch xong lúa Hè Thu năm 2020, nhiều bà con nông dân tỉnh An Giang chọn cho mình những cách bắt chuột khác nhau để mưu sinh trong thời điểm nông nhàn. Tại xã Vĩnh An, huyện Châu thành (tỉnh An Giang) cách đặt rập chuột được nhiều người lựa chọn nhằm tạo thêm thu nhập, góp phần cải thiện cuộc sống kinh tế gia đình.

Để thực hiện công việc đặt rập bắt chuột, chỉ cần một chiếc xuồng nhỏ và vài trăm cái rập là người dân có thể hành nghề và mang lại thu nhập khá ổn định. Hiện nay, do lũ chưa về nhiều, bà con nông dân không cần phải đi bằng xuồng, mà họ thường sử dụng phương tiện xe máy là có thể di chuyển trên các cách đồng. Đặtt rập bẫy bắt chuột đồng của nông dân tỉnh An Giang vừa là cách kiếm thêm thu nhập và bảo vệ mùa màng. Hằng ngày, khoảng thời gian từ 14h đến 16h, ông Nguyễn Phước Niềm, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) rong ruổi trên những cánh đồng lúa chét 2 vụ để đặt rập bẫy chuột. Và đây được xem là một nghề khá ổn định để người dân vùng lũ mưu sinh trong thời gian chờ mùa nước nỗi. Ông Nguyễn Phước Niềm cho biết: “Nông dân ở đây đa phần canh tác 2 vụ, thu hoạch lúa xong, cũng ở không, nhàn rỗi, mua 100 cây rập, đặt kiếm tiền cho con đi học, sống đỡ lúc ở không, không có lũ”. Theo ông Niềm, thời điểm này lũ chưa về, trên các cánh đồng sản xuất lúa 2 vụ số lượng chuột đồng rất nhiều. Rập bẫy bắt chuột đồng được nhiều nông dân tỉnh An Giang ưa dùng. Chuột thường trú ngụ vào các hang, ngách ở bờ ruộng hoặc chúng di chuyển vào ban đêm theo các “đường mòn” trên các thửa ruộng. Người đặt rập chỉ cần chọn đường mòn, hay miệng hang, ngách có dấu chân chuột và đặt cây rập đúng vị trí thì sau một đêm sẽ thu được chiến lợi phẩm. Với 100 cây rập, mỗi ngày ông Niềm kiếm thu nhập từ 120.000 đồng đến 180.000 đồng. Từ đó, góp phần giúp cho gia đình ông có thu nhập ổn định hơn, góp phần cải thiện cuộc sống kinh tế gia đình. Ông Nguyễn Phước Niềm, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành cho biết thêm: “Mỗi ngày cũng được 2 đến 3kg, bán cho người ta được 60.000 đồng/kg. Đời sống thấy cũng đỡ được thời gian ở không lúc này”. Cận cảnh một cái rập bẫy bắt chuột đồng đang đặt ở ruộng lúa. Nghề đặt rập chuột không chỉ giúp gia đình ông Niềm có thu nhập ổn định mà nhiều hộ dân khác trên địa bàn xã Vĩnh An cũng có thu nhập hằng ngày để trang trải trong cuộc sống. Ông Nguyễn Phước Trọn, ngụ cùng ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An cũng gắn bó với nghề đặt rập chuột hơn 5 năm cũng cho biết: “Ở đây, người dân phải tìm cho mình cái nghề gì đó để kiếm sống trong những tháng mùa lũ. Tuy nhiên năm nay, nước lũ chưa về nhiều người chuyển sang nghề đặt rập bắt chuột. Còn tôi thì năm nào cũng vậy, với hơn 150 cây rập, hàng ngày thu nhập trên 200.000 đồng, thấy sống cũng được”. Theo nhiều bà con nông dân tỉnh An Giang cho biết, thịt chuột hiện nay đang có giá cao, tiêu thụ ổn định, chuột sống giá giao động từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, còn chuột làm sẵn (lột da) 60.000 – 75.000 đồng/kg, thịt chuột rất hút hàng. Chuột là loài gây hại cây trồng. Hiện nay, rất nhiều bà con nông dân ngao ngán. Tuy nhiên, với nghề đặt rập chuột không những giúp bà con nông dân có thêm nguồn thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống kinh tế gia đình, mà còn góp phần tiêu chuột, bảo vệ mùa màng. Chia sẻ