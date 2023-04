Tỷ giá USD hôm nay 24/4: Giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm

Tỷ giá USD trong nước

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.636 VND/USD (tăng 2 đồng so với cuối tuần qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 24.450 VND/USD (không đổi) và bán ra ở mức 24.767 VND/USD (tăng 2 đồng so với cuối tuần qua).

Tỷ giá USD hôm nay tại các ngân hàng giảm so với cuối tuần qua. Ngân hàng Á Châu giảm 160 đồng giá mua nhưng tăng 10 đồng giá bán lên mức 23.200 – 23.700 VND/USD. Ngân hàng VPBank giảm 40 đồng giá mua nhưng tăng 10 đồng giá bán lên mức 23.305 – 23.655 VND/USD. Ngân hàng Đông Á tăng 95 đồng giá mua nhưng giảm 35 đồng giá bán xuống mức 23.340 – 23.670 VND/USD. Vietcombank giảm 10 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 23.280 – 23.650 VND/USD.

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.200 – 23.340 VND/USD, còn bán ra ở mức 23.650 –23.700 VND/USD. Trong đó, Ngân hàng Đông Á có giá mua USD cao nhất và ngân hàng VietcomBankcó giá bán USD thấp nhất so với các ngân hàng khác.

Giá USD tự do niêm yết ở mức mua vào 23.450 đồng/USD (không đổi so với cuối tuần qua) và bán ra 23.500 đồng/USD (không đổi).

Giá USD thế giới

Giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế giảm nhẹ khi chỉ số USD-Index còn 101,69 điểm. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,02% ở mức 1,0990. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% ở mức 1,2445. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,09% ở mức 134,02.

Dữ liệu mới công bố ghi nhận hoạt động kinh doanh tại Mỹ đã tăng tốc. Các số liệu này đã kìm hãm đà tăng nhẹ của đồng bạc xanh, khiến USD đóng cửa tuần qua chững lại khi thị trường không chắc chắn về áp lực lạm phát đi cùng với đà tăng nhu cầu từ dữ liệu mới.

Tuần này, thị trường tài chính nói chung sẽ chờ dữ liệu vĩ mô mới gồm GDP quý I/2023 của Mỹ và chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi PCE - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Thông tin này có thể gây ra một số biến động lên đồng bạc xanh. Nhưng theo một số nhà phân tích, giá USD sẽ không biến động mạnh vì nhà đầu tư vẫn chờ đợi cuộc họp của Fed trong đầu tháng 5 với quyết sách quan trọng về lãi suất.