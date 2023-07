Tỷ giá USD hôm nay 3/7: Chỉ số USD Index dao động biên độ hẹp, tỷ giá trung tâm tăng

Tỷ giá USD hôm nay 3/7: Chỉ số USD Index mang lại sắc xanh trong phiên đầu tuần

Diễn biến tỷ giá USD hôm nay (vào lúc 8h00) cho thấy, chỉ số USD Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 102,655 điểm, tăng 0,1% so với cuối tuần vừa qua.

Chỉ số USD Index

Chỉ số USD Index đã tăng điểm vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, đồng bạc xanh hiện đang chứng kiến mức tăng khá chậm, chủ yếu dao động quanh mốc 102,50.

Một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ được công bố trong tuần này, đặc biệt là Báo cáo việc làm của Mỹ. Điều này sẽ góp phần củng cố một đợt tăng lãi suất nữa vào cuộc họp tháng 7 này. Trong khi đó các quan chức Fed cũng tiếp tục thể hiện quan điểm diều hâu thông qua việc ủng hộ tiếp tục tăng lãi suất.

Tuy nhiên, đại diện phía Ngân hàng Đan Mạch Danske cho rằng, Fed có thể đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất của mình, trong khi hầu hết các ngân hàng trung ương đang ráo riết bước vào “cuộc đua” tăng lãi suất.

Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 5 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái; giảm 0,5% so với tháng trước đó. Trên cơ sở hàng tháng, PCE tăng 0,1% - cao hơn một chút so với dự báo trung bình của các nhà kinh tế nhưng vẫn thấp hơn mức tăng 0,4% của tháng 4. Dữ liệu tích cực mới được công bố càng làm giảm bớt mối bận tâm về suy thoái kinh tế Mỹ của giới đầu tư.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh tỷ giá trung tâm

Trong phiên giao dịch sáng nay (3/7), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.805 VND/USD. Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Tỷ giá trung tâm

Tỷ giá USD hôm nay 3/7 tại các ngân hàng như Vietcombank đang ở mức 23.410 - 23.750 VND/USD, giữ nguyên mức niêm yết so với cuối tuần trước. Tương tự, tại BIDV hiện ở mức 23.430 - 23.730 VND/USD, cũng giữ nguyên mức niêm yết giống với hôm trước.

Tại VietinBank, tăng 40 đồng ở chiều mua (23.420 VND/USD) nhưng lại giảm 40 đồng ở chiều bán (23.760 VND/USD)

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 24.940 đồng.

Tại thị trường tự do trong nước, giá USD hiện ở mức 23.645 - 23.695 VND/USD (mua vào - bán ra). Dù vậy, mức giá bán ra đồng USD trên thị trường tự do trong nước vẫn thấp hơn mức giá bán ra USD tại các ngân hàng thương mại



Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra đang ở mức: 24.588 đồng – 27.177 đồng.

Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Vietcombank: 24.306 đồng – 26.456 đồng; VietinBank: 24.345 đồng – 26.455 đồng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng đang có biến động giảm ở kỳ hạn qua đêm, kỳ hạn này đã giảm thêm 0,3 điểm %, xuống mức 0,39%.

Ngược lại, ở các kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng cũng có biến động tăng, lần lượt đang niêm yết ở mức 1,20%; 3,90% và 6,07%.

Giá vàng hôm nay 3/7

Giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 1.918 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Mặc dù giá vàng đang giữ mức hỗ trợ quanh 1.900 USD/ounce nhưng các chuyên gia đều tỏ ra không mấy lạc quan về thị trường trong tương lai gần.

Cập nhập 1 số hãng vàng trong nước, hiện tại giá vàng thương hiệu DOJI tại khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,3 triệu đồng/lượng mua vào và 66,9 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP.Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội nhưng giá bán cao hơn 100.000 đồng so với Hà Nội.

Vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh đang mua vào mức 66,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 67 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ đang mua vào ở mức 55,25 triệu đồng/lượng và 56,4 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng SJC bán tại Bảo tín Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 66,37 triệu đồng/ lượng mua vào và 66,98 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng thương hiệu Vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết 55,48 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 56,33 triệu đồng/lượng.