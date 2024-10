Soi kèo Barcelona vs Young Boys (2h00 ngày 2/10): Tỷ lệ cược Barcelona vs Young Boys Soi kèo Barcelona vs Young Boys (2h00 ngày 2/10): Tìm lại niềm vui

Trận thua trước chủ nhà Osasuna ở vòng 8 La Liga đã chặn đứng chuỗi trận thắng ấn tượng của Barcelona kể từ đầu giải. Rạng sáng mai, tiếp đón Young Boys ở loạt trận thứ hai Champions League 2024/2025, mục tiêu của thầy trò HLV Hansi Flick là giành chiến thắng để tìm lại niềm vui.