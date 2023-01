Tỷ phú Elon Musk: "Trung Quốc làm việc chăm chỉ, thông minh nhất"

Vốn dĩ, Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của Tesla Inc, chiếm khoảng 2/3 tổng doanh số bán xe điện trên toàn cầu vào năm 2022 và cũng là nơi đặt nhà máy lớn nhất của Tesla. Đây cũng là một thị trường chấp nhận xe điện và có rất nhiều đối thủ cạnh tranh về kiểu dáng và giá cả, bao gồm Xpeng, Nio và BYD Co Ltd. Nhưng Tesla có một số thách thức ở Trung Quốc trong không gian xe điện, bao gồm một loạt các công ty khởi nghiệp như Nio, Xpeng và Li Auto.

Tesla đã giảm giá để đối phó với sự cạnh tranh ngày càng tăng và nhu cầu chậm lại ở Trung Quốc, sau đó là cắt giảm ở Hoa Kỳ và các thị trường khác. Ảnh: @AFP.

Trong một luồng câu hỏi và câu trả lời được ghi lại trước tại Đại hội Phương tiện Năng lượng Mới Thế giới, được tổ chức tại tỉnh Hải Nam của Trung Quốc. Khi được hỏi về sự cạnh tranh của Tesla, Musk trả lời rằng ông tôn trọng các công ty xe hơi ở Trung Quốc, gọi đây là thị trường cạnh tranh nhất thế giới. Nhưng Musk không nêu tên bất kỳ nhà sản xuất ô tô Trung Quốc nào.

Nhưng theo các chuyên gia thì đối thủ lớn nhất của Tesla tại Trung Quốc hiện nay là nhà sản xuất ô tô BYD do tỷ phú Warren Buffett hậu thuẫn. Năm ngoái, BYD đã bán được 911.140 xe điện chạy bằng pin trên toàn cầu và tổng cộng 1,8 triệu xe các loại, bao gồm cả xe hybrid cắm điện. Còn Tesla đã giao tổng cộng 1,31 triệu ô tô điện vào năm 2022.

Muskcũng đã trả lời một câu hỏi về bối cảnh cạnh tranh cho ô tô điện tại Đại hội Phương tiện Năng lượng Mới Thế giới, được tổ chức tại tỉnh Hải Nam của Trung Quốc rằng công ty "rất háo hức về tương lai và, nó sẽ rất tuyệt".

"Chúng tôi rất tôn trọng các công ty xe hơi ở Trung Quốc. Họ có khả năng cạnh tranh cao nhất trên thế giới… họ làm việc chăm chỉ nhất và thông minh nhất… chúng tôi rất tôn trọng các công ty xe hơi Trung Quốc mà chúng tôi đang cạnh tranh", Musk khẳng định.

Thậm chí, vào năm 2021, ông gọi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc là "cạnh tranh nhất thế giới", nói rằng một số trong số họ rất giỏi về phần mềm. Ông cũng cho biết các công nhân Trung Quốc đã "đốt dầu từ 3 giờ sáng" để giữ cho các nhà máy của Tesla hoạt động trong thời gian đóng cửa do COVID vào năm ngoái.

Musk cũng nói rằng "đội Tesla Trung Quốc đang chiến thắng" ở nước này mà không nói rõ thêm điều gì nữa.

Theo Hiệp hội Xe khách Trung Quốc, Tesla Model 3 là loại xe năng lượng mới bán chạy thứ năm ở Trung Quốc vào năm 2022. Ô tô do BYD và SAIC-GM-Wuling sản xuất bán được nhiều hơn vào năm 2022 so với Model 3 của Tesla. Model Y của Tesla là xe thể thao đa dụng chạy điện bán chạy thứ hai ở Trung Quốc, sau một mẫu xe của BYD.

Elon Musk nói rằng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có thể sẽ là đối thủ cạnh tranh gần nhất với Tesla, đồng thời nhấn mạnh rằng công ty hiện đang "chiến thắng ở Trung Quốc". Ảnh: @AFP.

Xe điện là ngành kinh doanh lớn ở Trung Quốc. Nhu cầu về xe điện ở Trung Quốc là rất lớn; kỷ lục 6 triệu ô tô điện đã được bán ở Trung Quốc vào năm ngoái, chiếm hơn một phần tư doanh số bán xe mới và các công ty ô tô điện Trung Quốc đang tăng lên để đáp ứng nhu cầu.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng, nhà sản xuất ô tô của Musk đã phải đối mặt với một số thách thức ở Trung Quốc vào năm ngoái, bao gồm cả việc gián đoạn sản xuất tại nhà máy ở Thượng Hải vì các chính sách nghiêm ngặt về Covid của đất nước, và tình trạng thiếu linh kiện. Tesla cũng giảm giá ô tô của mình tại Trung Quốc vào năm 2022, trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô khó khăn và nhu cầu của người tiêu dùng giảm sút.

Không chỉ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cạnh tranh với Tesla. Những gã khổng lồ xe hơi truyền thống ở Mỹ và châu Âu cũng muốn có một "miếng bánh xe điện". Herbert Diess, cựu CEO hãng xe Đức Volkswagen, nói với CNBC vào tháng 5/2022 rằng, ông tin rằng công ty của mình có thể vượt qua Tesla để trở thành công ty bán xe điện lớn nhất thế giới vào năm 2025.

Công bố kết quả tài chính vào hôm 25/1, Tesla cho biết họ cho thấy việc giảm giá sâu gần đây đang kích thích nhu cầu, và công ty đang cắt giảm chi phí nhằm tăng trưởng vượt qua điều mà Musk dự đoán sẽ là suy thoái trong năm nay.

Tesla gần đây đã thăng chức cho giám đốc Trung Quốc Tom Zhu để điều hành các nhà máy ở Mỹ và bán hàng ở Bắc Mỹ và châu Âu, tờ Reuters đưa tin.

Trước đây, Musk đã ca ngợi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, gọi họ là "cạnh tranh nhất thế giới" vào năm 2021, đồng thời nói thêm rằng các nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc đã khoe khoang các thiết kế phần mềm tiên tiến có thể "định hình tương lai của ngành ô tô". Ảnh: @AFP.

"Nhóm của chúng tôi đang giành chiến thắng ở Trung Quốc. Và nghĩ rằng chúng tôi thực sự có thể thu hút những tài năng tốt nhất ở Trung Quốc. Vì vậy, hy vọng điều đó sẽ tiếp tục".

Một phân tích của BloombergNEF dự báo doanh số bán hàng của Tesla sẽ tăng 40% vào năm 2023, trong khi chiếc xe Model Y đang được ưa chuộng của hãng có thể trở thành loại xe điện bán chạy nhất trên thế giới và thậm chí lọt vào top ba loại xe hàng đầu trên toàn cầu. Nhưng trong khi Tesla vẫn đang hoạt động ở một số nơi, sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà sản xuất ô tô nội địa của Trung Quốc có thể đẩy thị trường quan trọng đó dần ra xa tầm với của Tesla.