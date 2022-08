U16 Australia "giúp" U16 Việt Nam đoạt vé vào bán kết

Trong trận đấu với U16 Campuchia, U16 Myanmar nhập cuộc với tinh thần quyết tâm và thi đấu lấn lướt so với đối thủ. Đáng tiếc là các học trò HLV Nyi Nyi Latt không thể tận dụng được các cơ hội mà mình có được. Vì vậy, hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc với tỷ số hoà 0-0.

Khi hiệp hai vừa bắt đầu được 2 phút, U16 Myanmar được hưởng quả phạt đền. Lin Htet Oo thực hiện thành công quả 11m giúp đội nhà dẫn trước U16 Campuchia với tỷ số 1-0.

U16 Myanmar giành vé vào bán kết giải U16 Đông Nam Á 2022. Ảnh: MFF.

Quãng thời gian còn lại của trận đấu, U16 Myanmar vẫn chơi ép sân và tạo ra một số tình huống sóng gió về phía khung thành U16 Campuchia nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Kết quả 1-0 được giữ nguyên cho đến hết 90 phút thi đấu.

Ở màn so tài diễn ra cùng giờ, U16 Australia bị đánh giá thấp hơn và chơi lép vế so với U16 Malaysia. Thế nhưng, đội bóng xứ sở chuột túi đã bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 17 do công của Ayman Gulasi.

Bị dẫn bàn trước, U16 Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 36, những nỗ lực hãm thành không biết mệt mỏi của "những chú Hổ" đã được đền đáp bằng bàn gỡ hoà 1-1 sau pha lập công của Muhammad Saharuddin.

Phút 56 trận đấu với U16 Australia, Muhammad Saharuddin lập công nâng tỷ số lên 2-1 U16 Malaysia, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Thế nhưng, đến phút 65, họ bị Max Hately chọc thủng lưới. Tỷ số 2-2 cũng chính là kết quả cuối cùng của trận này.

Với kết quả này, U16 Myanmar chính thức giành vé vào bán kết với tư cách đội nhất bảng C, còn U16 Malaysia bị loại, dù xếp thứ 2 bảng đấu. Trong khi đó, U16 Việt Nam cũng lọt vào vòng đấu dành cho 4 đội tuyển mạnh nhất với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Tại vòng bán kết, U16 Việt Nam chạm trán U16 Thái Lan, còn U16 Myanmar gặp U16 Indonesia.

Thứ hạng chung cuộc các đội bảng C. Ảnh: Wikipedia.