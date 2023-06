U17 Nhật Bản thiết lập kỷ lục mới tại U17 châu Á

Cách đây ít giờ, U17 Nhật Bản đã đè bẹp U17 Ấn Độ với tỉ số 8-4 trong khuôn khổ lượt trận hạ màn vòng bảng giải U17 châu Á 2023. Trong hiệp 1, U17 Nhật Bản nhập cuộc tốt hơn và vượt lên dẫn trước 3-0. Sau giờ nghỉ, hai đội chơi ăn miếng, trả miếng tạo nên màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn.

U17 Nhật Bản phô diễn sức mạnh hàng công.

Với 12 lần lưới rung, đây là trận đấu có nhiều bàn nhất trong lịch sử các kỳ U17 châu Á. Với chiến thắng đậm đà này, U17 Nhật Bản đoạt vé đi tiếp với tư cách đầu bảng D. Họ có cùng 7 điểm với U17 Uzbekistan nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng-bại (+8 so với +2).

Ở trận ra quân, U17 Nhật Bản bị U17 Uzbekistan cầm hòa. Đến trận thứ 2, đội bóng thứ mặt trời mọc thắng đậm U17 Việt Nam 4-0. Đây là bảng đấu quá khó khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không thể gây ra bất ngờ và đành chấp nhận về nước sớm.

Vòng bảng giải vô địch U17 châu Á 2023 đã khép lại và xác định đủ 8 đội vào tứ kết. Các cặp đấu gồm, Thái Lan vs Hàn Quốc, Saudi Arabia vs Uzbekistan, Iran vs Yemen, Nhật Bản vs Australia.

U17 Nhật Bản 8-4 U17 Ấn Độ