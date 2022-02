U23 Việt Nam vào bán kết U23 Đông Nam Á 2022 trong trường hợp nào?

Lượt cuối bảng A VCK U23 Đông Nam Á 2022 vừa khép lại. Chủ nhà U23 Campuchia đã tự làm khó mình trong con đường vào vòng bán kết. Cụ thể trước U23 Đông Timor, U23 Campuchia đã thất thủ với tỷ số 0-1 chung cuộc.

Với kết quả này, U23 Đông Timor kết thúc bảng A với vị trí số 1 cùng 7 điểm. Họ trở thành đại diện đầu tiên của giải đấu vào vòng bán kết. Trong khi đó, U23 Campuchia kết thúc ở vị trí thứ 2 bảng A. Nhưng cơ hội đi tiếp của chủ nhà giải đấu là rất thấp.

U23 Đông Timor giành chiến thắng trước U23 Campuchia.

Theo quy định của BTC giải, đội nhì bảng A và bảng C sẽ so kè thành tích với nhau dựa trên kết quả với đội thứ 1 và thứ 3 tương ứng. Theo đó, U23 Campuchia thua 0-1 trước đội đầu bảng U23 Đông Timor và thắng 1-0 đội thứ 3 là U23 Philippines. Do vậy, U23 Campuchia chỉ có 3 điểm cùng hiệu số 0.

Ở bảng C, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều có được 3 điểm sau chiến thắng trước đội thứ 3 là U23 Singapore. Trong đó, U23 Việt Nam đang có hiệu số +7 sau chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore. Còn U23 Thái Lan có hiệu số +2 sau thắng lợi 3-1 cũng trước đối thủ này.



Có nghĩa rằng, ngay cả khi U23 Việt Nam có thua 0-7 hay 1-8 trước U23 Thái Lan, thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn sẽ có thành tích tốt hơn so với U23 Campuchia để vào bán kết. Chỉ khi U23 Việt Nam thua cách biệt 8 bàn trở lên trước Thái Lan, U23 Việt Nam mới bị loại.

U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết U23 Đông Nam Á 2022.

Hiện tại, khó khăn của U23 Việt Nam là tình hình dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng đến lực lượng đội bóng. Đến thời điểm này, U23 Việt Nam đã có đến 11 thành viên dương tính hoặc nghi dương tính, trong đó có 9 cầu thủ.



Lực lượng của U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 gồm 27 cầu thủ và lúc này chỉ còn 18 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Theo quy định của BTC, những cầu thủ thuộc diện F1 không được đăng ký vào danh sách thi đấu. Nguy cơ U23 Việt Nam thiếu quân trong những trận tới là rất dễ xảy ra.



Trong điều kiện U23 Việt Nam không thể thi đấu trước Thái Lan thì theo điều lệ giải, đội chỉ bị xử thua 0-3. Khi đó, U23 Việt Nam vẫn vào bán kết.