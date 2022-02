Đinh Xuân Tiến U23 Việt Nam: Học giỏi, suýt bỏ bóng đá năm 10 tuổi

Đinh Xuân Tiến – cầu thủ sinh năm 2003 là một trong những cái tên được kỳ vọng nhất ở đội tuyển U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia. Cùng với các cầu thủ như Lê Thành Lâm, Trần Mạnh Quỳnh, Hồ Văn Cường, Phan Bá Quyền, Xuân Tiến là một trong những sản phẩm của lò đào tạo trẻ SLNA. Mùa giải 2022, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Huy Hoàng, cầu thủ 19 được chờ đợi sẽ tỏa sáng khi được thi đấu cùng những người đàn anh giàu kinh nghiệm. Năm 2021, Xuân Tiến được triệu tập lên đội 1 SLNA nhưng chưa có cơ hội ra sân ở V.League vì dịch COVID-19.

Đinh Xuân Tiến (số 10) ghi 1 bàn và 1 kiến tạo trong chiến thắng của U23 Việt Nam.

Ở trận ra quân trước Singapore, Đinh Xuân Tiến đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Cầu thủ sinh năm 2003 đã ghi bàn nâng tỷ số lên thành 2-0 cho U23 Việt Nam. Anh đã có pha xử lý bóng hết sức kỹ thuật, tự tin trước khi dứt điểm bình tĩnh bằng má ngoài đẹp mắt, đưa bóng vào góc xa khung thành, hạ gục thủ môn Fikri. Bàn thắng này được giới chuyên môn đánh giá là bàn thắng đẹp, hội tụ được nhiều yếu tố của một cầu thủ tài năng trong tương lai.

Ở bàn thắng thứ 4 của U23 Việt Nam, Xuân Tiến đã cho thấy được độ quái của mình. Anh có đường kiến tạo hợp lý để đội trưởng U23 Việt Nam – Dụng Quang Nho dễ dàng ghi bàn ở cự ly khá gần với cầu môn đối phương. Thậm chí nếu may mắn hơn Xuân Tiến đã có cho mình cú đúp bàn thắng với pha lốp bóng từ ngoài vòng cấm đánh bại được thủ thành Fikri, tiếc rằng bóng lại đi trúng vào xà ngang.



Đinh Xuân Tiến không còn là cái tên quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt với những ai thường theo dõi những giải trẻ. Sinh ra ở huyện Nam Đàn, từ nhỏ Đinh Xuân Tiến nổi tiếng là cậu bé có tố chất thông minh. Không những học giỏi, Xuân Tiến còn có tố chất để trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp từ rất sớm. Sau mỗi giờ học, Tiến lại cùng bạn bè rủ nhau đá bóng dưới sân trường. Dù thể hình không phải là cao lớn nhưng đổi lại Tiến lại có kỹ thuật nổi trội, vì thế em luôn là cầu thủ “đầu tàu”.

Mê đá bóng, cầu thủ nhỏ con người Nam Đàn đã thuyết phục mẹ cho tham gia đội bóng của huyện để đi thi đấu Giải bóng đá TN – NĐ Cúp Báo Nghệ An. Ra sân, Tiến luôn bộc lộ sự vượt trội về kỹ năng chơi bóng của mình so với các đồng đội khác. Với những gì đã thể hiện ở Cúp Báo Nghệ An, Tiến được HLV Lê Kỳ Phương (SLNA) tuyển vào lò đào tạo đội bóng xứ Nghệ khi mới 10 tuổi.



Tương lai đang rộng mở với Đinh Xuân Tiến.

Sau khi được tuyển thẳng vào lò SLNA, thời gian đầu Tiến chưa quen với môi trường mới nên đã bỏ cuộc để trở về quê học văn hóa. Tuy nhiên sau khi được HLV Lê Kỳ Phương thuyết phục cuối cùng anh cũng trở lại sau 3 tháng suy nghĩ.

Vượt qua khó khăn thời gian đầu xa nhà, anh giành được nhiều huy chương trong màu áo các đội trẻ từ U11 đến U21 SLNA. Năm 2020, Đinh Xuân Tiến cùng U19 SLNA giành huy chương đồng, vô địch cùng đội U17 SLNA và là Cầu thủ xuất sắc nhất Giải, lọt vào đội hình 10 cầu thủ tiêu biểu xuất sắc nhất giải U17 Quốc gia và sau đó giành huy chương bạc cùng đội U21 SLNA.

Bước ngoặt của Xuân Tiến là giải U19 Quốc gia. Anh thi đấu ấn tượng và cùng các đồng đội giành HCĐ. Kết thúc giải đấu Xuân Tiến đã được HLV Philippe Troussier gọi vào đội tuyển U18 Việt Nam. Trong 2 năm qua, Xuân Tiến ít được thi đấu trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành. Nhưng điều đó không ngăn cản cầu thủ này tiến bộ.

Theo đánh giá của HLV, Tiến có kỹ thuật, nhãn quan, khả năng quan sát, giữ nhịp trận đấu, đặc biệt là sở hữu những đường chuyền sắc lẹm. Vì thế, Tiến luôn được đóng đinh cho vai trò tiền vệ tổ chức.



Sự nghiệp của Xuân Tiến rất đang rộng mở. Chắc chắn anh sẽ phải nỗ lực từng ngày. Với những gì mà cầu thủ sinh năm 2003 đang có, biết đâu trong vài năm nữa, cái tên Đinh Xuân Tiến sẽ là ngôi sao tỏa sáng trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam?