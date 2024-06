UBND thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh có Chủ tịch mới, miễn nhiệm chức danh với 2 nhân sự

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Từ Sơn đã tiến hành các thủ tục theo luật định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Từ Sơn khoá I đối với các ông: Hoàng Bá Huy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố (do chuyển công tác); miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Huy Hoàng, nguyên Trưởng Công an thành phố; Nguyễn Đức Quang, nguyên Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố (do chuyển công tác).

Ông Đỗ Tuấn Sơn (đứng thứ 5 từ trái sang) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Từ Sơn. Ảnh Báo Bắc Ninh

HĐND thành phố đã bỏ phiếu bầu ông Đỗ Tuấn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Từ Sơn giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Công Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố; Đỗ Mạnh Tuyên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố.

Ngoài công tác nhân sự, HĐND thành phố Bắc Ninh còn một số nội dung quan trọng khác.