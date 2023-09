UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu làm rõ việc “lạm thu” Trường THPT Thanh Miện III

Văn bản nêu, ngày 12/9, một số cơ quan báo chí có đăng bài phản ánh mạng xã hội Facebook đã xuất hiện thông tin cho rằng Trường THPT Thanh Miện III "lạm thu" tiền đầu năm của học sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, khẩn trương làm rõ nội dung trên; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/9/2023.

Trường THPT Thanh Miện III

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" trong các trường; chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ theo đúng các quy định hiện hành.

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, sáng 10/9, Trường THPT Thanh Miện III (xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đã tổ chức họp phụ huynh toàn trước với tất cả các khối học. Nhà trường thông báo kế hoạch học tập và các khoản thu năm học 2023 – 2024 cụ thể tới từng khối.

Chiều cùng ngày, một phụ huynh của lớp 10D đã đề nghị giáo viên chủ nhiệm lớp cung cấp chi tiết các khoản thu, khoản đóng góp của học sinh đối với nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm lớp 10D là bà Vũ Thị Thủy đã in một tờ giấy, trong đó có ghi cụ thể từng khoản thu theo phụ huynh lên tới 8.715.000 đồng.

Cho rằng một số khoản thu không đúng quy định, phụ huynh này đã chia sẻ thông tin đến anh Phạm Văn Tuyên (trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Sau đó, anh Tuyên đăng tải lên mạng xã hội Facebook thu hút nhiều người quan tâm, bình luận.

Cụ thể, hình ảnh bảng kê thu tiền đóng góp đầu năm học 2023-2024 được cho là của Trường THPT Thanh Miện III, có 21 khoản thu với tổng số tiền hơn 8,7 triệu đồng/học sinh, chủ yếu thu cả năm. Một số khoản thu như đồng phục 1.464.000 đồng; học thêm hè 920.000 đồng; học thêm 2.176.000 đồng; quỹ lớp 500.000 đồng; phô tô 200.000 đồng; gửi xe 360.000 đồng/năm; tổng tiền khảo sát, kiểm tra chung và sổ liên lạc điện tử 530.000 đồng; riêng tiền ti vi và xã hội hóa 450.000 đồng…

Ngay khi nhận được thông tin có bảng kê các khoản thu của trường trên mạng xã hội,sáng 11/9, Trường THPT Thanh Miện III đã yêu cầu giáo viên, bộ phận chuyên môn báo cáo toàn bộ sự việc.

Đồng thời đã cử Phó Hiệu trưởng Phạm Quốc Huy, một giáo viên trưởng khối lớp 10 và cô Vũ Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 10D) đến nhà anh Phạm Văn Tuyên - người đăng bài viết lên mạng xã hội, để xác minh, trao đổi cụ thể.

Tại cuộc làm việc, cô Vũ Thị Thủy xác nhận thông tin bảng kê danh sách các khoản nộp mà anh Tuyên đăng lên mạng xã hội là do mình lập ra. Cô Thủy giải thích: "Do đang lập bảng thống kê thì nhà có việc đột xuất nên tôi vội vã không kiểm tra, đối chiếu, từ đó mới có sai sót và nhầm lẫn so với bản thông báo trong kế hoạch dự kiến đóng góp của nhà trường".

Ông Huy đã giải thích cho anh Tuyên các khoản thu bắt buộc, tự nguyện của lớp và trường và thay mặt lãnh đạo nhà trường, ông Huy đã nhận những sai sót về các nội dung mà cô Thủy đã gửi cho phụ huynh và hứa sẽ khắc phục. Sau đó, anh Tuyên đã gỡ nội dung bài đăng và viết thông báo lại trên Facebook rằng lãnh đạo nhà trường đã nghiêm túc nhận những sai sót, sửa chữa kịp thời vào lúc 10h sáng 11/9.

Chiều 11/9, ông Khổng Quốc Toản, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện cùng đoàn công tác đã làm việc với nhà trường về thông tin trên và chỉ ra nhiều khoản dự kiến thu của trường như tiền gửi xe đạp, tiền nước uống, sổ liên lạc điện tử, ghế ngồi...không đúng quy định. Các khoản thu bắt buộc, tự nguyện, thỏa thuận chưa rõ ràng, quy trình thực hiện chưa bám sát các văn bản quy định. Đoàn công tác đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường rà soát lại toàn bộ các khoản dự kiến sẽ thu theo đúng quy định và báo cáo về UBND huyện.

Ngày 12/9, Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương có buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Thanh Miện III liên quan một số khoản dự kiến thu đầu năm học 2023-2024 được cho là không đúng quy định. Trước đó, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, sở đã chỉ đạo nhà trường làm báo cáo về sự việc.

Lý giải về các khoản thu của nhà trường, ông Phạm Quốc Huy, Phó hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện III cho biết, nhà trường đầu năm học đã có hướng dẫn nội dung họp phụ huynh tới các giáo viên chủ nhiệm của các lớp, các khối học.

"Chúng tôi thông báo cụ thể bằng văn bản ngày giờ, nội dung họp và các khoản thu tới các giáo viên chủ nhiệm. Nhưng do các khối học, các khoản đóng góp là khác nhau, nên cũng đã làm hướng dẫn các khoản thu theo từng khối học. Hướng dẫn là rất rõ ràng, không hiểu sao cô Vũ Thị Thủy lại ghi một số khoản thu cao như vậy gửi tới phụ huynh học sinh. Có sự nhầm lẫn ở đây hay không thì nhà trường còn đang phối hợp với các đơn vị để xác minh", ông Huy nói.

Theo lãnh đạo nhà trường, với các khoản thu, tới đây nhà trường sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh lại và thông báo công khai tới các phụ huynh để xin ý kiến trong 10 ngày trước khi triển khai.