UBND TP.HCM yêu cầu quận Bình Tân rà soát việc thu tiền rác qua app, không để phát sinh khiếu kiện

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa có chỉ đạo về xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác quản lý và thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân và quận 7.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường giao UBND quận Bình Tân nghiên cứu, rà soát, đánh giá các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để hoàn thiện Đề án về nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Trong đó, nghiên cứu giải pháp thực hiện mang tính đồng bộ, thí điểm với lộ trình phù hợp, có sự đồng thuận của các bên liên quan về việc ứng dụng công nghệ trong việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý.

Từ 1/9, người dân quận Bình Tân sẽ đóng tiền rác qua ứng dụng cho phường. Ảnh: D.B

UBND quận Bình Tân cần tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP liên quan đến việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời nghiên cứu giải pháp triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo cơ cở pháp lý theo quy định pháp luật, đảm bảo phù hợp thực tiễn tại địa phương, không để phát sinh khiếu kiện, tập trung đông người gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Công an TP tiếp tục theo dõi, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn quận Bình Tân, nhất là địa bàn phường Bình Trị Đông nơi trực tiếp phát sinh vụ việc.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật các giải pháp liên quan đến việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt mang tính khả thi, phù hợp thực tiễn vào Đề án Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP đang trong giai đoạn hoàn chỉnh trình UBND TP.

Cán bộ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng phần mềm ứng dụng tra cứu, chi trả tiền rác online. Ảnh: D.B

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND quận 7 triển khai thực hiện thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, UBND quận Bình Tân có kế hoạch triển khai thu tiền thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trực tiếp qua app từ tháng 7/2024. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến trái chiều từ đơn vị thu gom rác. Sau đó, quận đã dời thời gian thu tiền rác qua app để xem xét các biện pháp phù hợp. Thời gian bắt đầu thu tiền rác qua app từ ngày 1/9.