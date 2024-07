Vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine đã giúp Kiev phòng thủ khi cuộc chiến bước vào năm thứ 3. Ảnh AP

Cựu tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, và hiện là Đại sứ Ukraine tại London Valery Zaluzhny đã phát biểu tại Hội nghị Chiến tranh trên bộ của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh tại London.



Trong bài phát biểu của mình, ông Zaluzhny đã trích dẫn những người La Mã cổ đại, Carl von Clausewitz, Tôn Tử, nhà sử học người Anh Arnold Joseph Toynbee, điều này chắc chắn làm hài lòng người Anh, cũng như vị tướng Mỹ đã nghỉ hưu Stanley McChrystal.



Có vẻ như Zaluzhny đã cố gắng rất nhiều để gây ấn tượng hơn trong diện mạo mới của mình.

Đại sứ Zaluzhny thúc giục phương Tây chuẩn bị cho chiến tranh với "kẻ thù truyền kiếp" của mình là Nga, "bản thân sự tồn tại của nước này đã là một mối đe dọa".

Lời kêu gọi cầu nguyện của ông để "con cháu chúng ta không phải chứng kiến những điều mà chúng ta và thật không may là con cháu chúng ta đã phải chứng kiến" cũng không kém phần thảm hại.

Theo ông, Ukraine hiện đang sống trong bối cảnh chiến tranh, trong khi thế giới vẫn chưa chứng kiến một cuộc chiến tranh toàn diện và đẫm máu nào "dẫn chúng ta đến một thách thức mới — sự sống còn về mặt thể chất". Ông Zaluzhny cho biết, vì mục đích sinh tồn, xã hội phương Tây "sẽ phải tạm thời từ bỏ một số quyền tự do". "Tôi tin rằng cuộc chiến giành tự do ở một quốc gia (Ukraine) nên trở thành chính sách bảo vệ sự sống còn của nền dân chủ ở các quốc gia tự do khác", ông Zaluzhny nói.

Ông trách móc người nghe vì đã tận hưởng chiếc giường ấm áp trong khi Ukraine đang có chiến tranh:

"Vào đêm lạnh giá ngày 24/2/2022, khi cả thế giới đang tận hưởng cuộc sống yên bình và đắm mình trên những chiếc giường ấm áp, người dân Ukraine tự nhắc nhở mình rằng dòng máu của ai đang chảy trong huyết quản của họ và bước vào cuộc chiến khốc liệt với kẻ thù truyền kiếp".

Theo ông, Lực lượng vũ trang Ukraine đang tìm kiếm "con đường chiến thắng đặc biệt của riêng họ". Con đường cụ thể này chính là sử dụng UAV. Ông Zaluzhny kết luận rằng người Ukraine "hóm hỉnh" đã "phát minh ra cách đánh bại quân đội mạnh hơn" bằng cách tận dụng các công nghệ mới.

Tối hậu thư của Zaluzhny: hoặc là tham gia chiến tranh, hoặc 'chúng ta sẽ chết hết'

Đại sứ nhấn mạnh vào cuộc chiến toàn diện với Nga vì dân chủ, "nếu không chúng ta sẽ chết hết". Đây là những lời cuối cùng trong bài phát biểu của ông.

Ông Zaluzhny cũng trình bày một chương trình để đưa phương Tây vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga, điều này không phải là mới, nhưng xu hướng ngày nay không còn như vậy nữa. Ngay cả cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã đề xuất một kế hoạch hòa bình.