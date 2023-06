Ukraine nói về khả năng Tổng thống Belarus Lukashenko tham gia vào đàm phán hòa bình Nga-Ukraine

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh Sputnik

Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Aleksey Danilov đã suy đoán rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko có thể tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai giữa Moscow và Kiev.



Ông Danilov đã chia sẻ trên Facebook nhận xét của ông về cuộc nổi loạn ngắn ngủi của Tập đoàn Wagner PMC ở Nga. Theo đó, ông Danilov cũng tuyên bố rằng "giới tinh hoa Nga đang bị xáo trộn, trong đó nhiều quan chức quân sự và an ninh ngày càng mệt mỏi với các chính sách của Điện Kremlin". Giám đốc an ninh ngụ ý đây là những nhà đàm phán “thực sự” sẽ nói chuyện với Ukraine trong tương lai, đồng thời nói thêm rằng tổng thống Belarus cũng có thể tham gia vào quá trình này. Trước đây, chính quyền Ukraine đã rõ ràng cấm họ đàm phán với Nga khi Tổng thống Putin còn nắm quyền.

“Đã có một nhóm các nhà đàm phán tương lai thực sự của Nga (để đàm phán) với Ukraine, nhưng hiện tại nhóm này vẫn chưa công khai, trong đó không loại trừ khả năng ông Lukashenko cũng tham gia vào quá trình đàm phán”, ông Danilov viết.

Giám đốc an ninh đã không giải thích những gì ông dựa trên đánh giá của mình, đặc biệt là với tình trạng hiện tại của mối quan hệ giữa Kiev và Minsk. Đầu tuần này, Ukraine tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Belarus.

Trước đó, Tập đoàn Wagner do Evgeniy Prigozhin chỉ huy đã phát động một cuộc nổi loạn vào ngyaf 23/6. Wagner đã giành quyền kiểm soát một trụ sở quân sự và các cơ sở khác ở thành phố Rostov, miền nam nước Nga và tiến về phía Moscow. Tuy nhiên, tình hình cuối cùng đã được xoa dịu sau các cuộc đàm phán căng thẳng do ông Lukashenko đàm phán với Prigozhin, thống nhất tạo điều kiện cho ông chủ Wagner an toàn đến Belarus và một vụ án hình sự chống lại ông ta vì tội nổi dậy đã bị hủy bỏ.