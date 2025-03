Ukraine oằn mình hứng đòn không kích dữ dội suốt đêm; Lửa cháy ngút trời tại căn cứ quân sự Nga

Các cuộc không kích lớn tàn phá các thành phố Ukraine

Nga được cho là đã tung đòn không kích tàn phá các thành phố của Ukraine suốt đêm 19/3. Ảnh TASS

Ít nhất 8 người, bao gồm một trẻ em đã bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn của Nga vào thành phố Kropyvnytskyi thuộc tỉnh Kirovohrad của Ukraine vào đêm qua, Thống đốc khu vực Andriy Raykovych cho biết trên Telegram vào sáng sớm ngày 20/3.

Cơ sở hạ tầng dân sự, các tòa nhà chung cư và nhà riêng đã bị hư hại ở các quận Novomykolaivka và Balashivka. Giao thông đường sắt đi qua thành phố đã bị đình chỉ trong nhiều giờ, trong đó một số chuyến tàu được chuyển hướng sang các tuyến đường thay thế.

Đài truyền hình công cộng Suspilne đưa tin, ít nhất 30 vụ nổ đã xảy ra vào khoảng nửa đêm, khiến nhiều thành phố ở Ukraine rung chuyển.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn đã gây ra cảnh báo không kích ở khắp các tỉnh phía đông, phía bắc, trung tâm và phía nam của Ukraine.

Cơ sở hạ tầng dân sự tại một thành phố khác của Ukraine là Kupyansk, tỉnh Kharkov, cũng trở thành mục tiêu chính trong cuộc tấn công lớn của lực lượng Nga. Theo thống đốc khu vực Oleh Synehubov, ít nhất 20 quả bom dẫn đường đã được thả xuống thành phố trong nhiều giờ vào ngày và đêm 19/3. Hậu quả là cơ sở hạ tầng quan trọng trong thành phố bị hư hại nghiêm trọng và một số tòa nhà dân sự bị đốt cháy. Nga cũng đã bắn một số tên lửa đạn đạo vào Ukraine trong đêm 19/3.

Căn cứ quân sự Nga bị tấn công, lửa cháy ngút trời

Căn cứ không quân quân sự ở thành phố Engels của Nga bốc cháy dữ dội sau khi bị UAV tấn công hôm 19/3. Ảnh Astra Telegram



Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Saratov của Nga, ông Roman Busargin xác nhận rằng, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại căn cứ không quân quân sự ở thành phố Engels thuộc tỉnh này sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hôm 19/3.



"Saratov và Engels hôm nay hứng chịu cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất mọi thời đại",ông Roman Busargin, Thống đốc Saratov viết trên Telegram.

Kênh Astra Telegram đưa tin vào sáng sớm 20/3 rằng có thể nhìn thấy rất nhiều khói bốc lên từ Engels sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Các kênh Telegram địa phương cũng cho biết, chính quyền đã bắt đầu sơ tán những ngôi nhà nằm gần căn cứ không quân này. Sau đó, ông Busargin đã xác nhận thông tin sơ tán.

"Vì lý do an toàn, do vụ cháy tại căn cứ không quân, chúng tôi đang tiến hành sơ tán những người sống ở các khu vực lân cận. Tất cả các cơ quan khẩn cấp đều đang có mặt tại hiện trường", ông Busargin thông báo và tuyên bố rằng cuộc tấn công bằng UAV đã làm hư hại khoảng 30 ngôi nhà.

Căn cứ không quân Engels vốn là nơi đóng quân của các máy bay Tu-95MS và Tu-160 thuộc Sư đoàn ném bom hạng nặng Cận vệ số 22 của Nga.