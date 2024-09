Ukraine phải đối mặt với thảm hoạ mùa đông khắc nghiệt nhất từ ​​trước đến nay

Phòng động cơ của Nhà máy nhiệt điện Trypolsky sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ngày 11/4/ 2024. Ảnh Getty Images

Cơ quan này ước tính rằng quốc gia này đã mất hơn 2/3 công suất sản xuất điện kể từ khi xung đột với Nga nổ ra vào đầu năm 2022.

Moscow bắt đầu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào tháng 10/2022, sau vụ đánh bom Cầu Crimea của Nga. Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công vào tháng 3 năm nay, tấn công các nhà máy điện và cơ sở phân phối trên khắp Ukraine để đáp trả chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái của Kiev vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Nga.

Theo IEA, làn sóng tấn công năm nay đã khiến khả năng tạo ra đủ điện của Ukraine trong thời gian nhu cầu cao điểm vào mùa đông năm nay bị đe dọa. Cơ quan này lưu ý rằng trong khi tình trạng mất điện luân phiên và các gián đoạn cung cấp khác đã thực sự "trở thành chuẩn mực" vào mùa hè, thì mùa sưởi ấm có thể mang lại "sự gián đoạn nghiêm trọng hơn nữa đối với các bệnh viện, trường học và các tổ chức quan trọng khác".

"Tình hình ở Ukraine là một trong những vấn đề an ninh năng lượng cấp bách nhất trên thế giới hiện nay. Hệ thống năng lượng của Ukraine đã vượt qua được hai mùa đông vừa qua… Nhưng mùa đông năm nay sẽ là thử thách khắc nghiệt nhất từ trước đến nay", Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol tuyên bố vào thứ năm khi trình bày báo cáo.

IEA đã đưa ra một kế hoạch hành động gồm 10 điểm nhằm hỗ trợ Ukraine giải quyết các vấn đề an ninh năng lượng cấp bách của nước này. Các biện pháp được đề xuất bao gồm cải thiện an ninh vật lý và an ninh mạng của cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng, đẩy nhanh việc cung cấp thiết bị và phụ tùng thay thế để sửa chữa, đầu tư vào hiệu quả năng lượng và tăng cường nhập khẩu điện và khí đốt từ EU.



Ước tính về mức độ mất công suất phát điện của Ukraine rất khác nhau, nhưng hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng việc cắt điện và mất điện là điều không thể tránh khỏi trong mùa đông năm nay.

Phát biểu cùng với Birol, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố rằng các cuộc không kích của Nga đã phá hủy khoảng 9 gigawatt cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, "tương đương với công suất của ba quốc gia vùng Baltic". Bà tuyên bố rằng EU có kế hoạch phân bổ 160 triệu euro (178 triệu đô la) từ số tiền thu được từ các tài sản của Nga bị đóng băng trong khối để giúp Kiev giải quyết các vấn đề về năng lượng, bất chấp những cảnh báo liên tục của Moscow rằng việc khai thác các quỹ của họ cũng giống như hành vi trộm cắp.

Ngày 21/9, von der Leyen đã đến Kiev với kế hoạch thảo luận trực tiếp về tình hình năng lượng với ông Zelensky.

Nga khẳng định rằng các cuộc không kích của họ không nhằm vào dân thường. Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng mục tiêu của họ khi nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng là làm tê liệt hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine và khả năng triển khai quân đội và thiết bị mới ra tiền tuyến.