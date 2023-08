Tư lệnh Lực lượng liên quân các lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Serhiy Nayev. Ảnh NV

Tư lệnh Lực lượng liên quân các lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Serhiy Nayev, đã bình luận về việc tái triển khai lực lượng Nga vào ngày 29/8, Trung tâm Truyền thông Quân sự Ukraine đưa tin.



Theo báo cáo, Ukraine giữ toàn quyền kiểm soát tình hình ở biên giới với Belarus và dự kiến sẽ không có thay đổi mạnh mẽ nào. Ông nói thêm rằng, cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy việc thành lập các nhóm tấn công trong khu vực do Bộ chỉ huy tác chiến phía Bắc chịu trách nhiệm. Tướng này cho biết, quân đội ở Belarus chủ yếu sẵn sàng tiến hành các hành động răn đe và phòng thủ.

"Do Nga chưa đạt được các mục tiêu chiến lược của mình, chúng tôi không loại trừ khả năng nước này sẽ tìm kiếm những lý do mới để nối lại các hoạt động tích cực từ hướng phía bắc", ông Nayev nói, đồng thời không loại trừ các hành động khiêu khích và phá hoại ở biên giới Ukraine-Belarus.

Cũng trong tháng 9, Belarus có kế hoạch tổ chức một loạt cuộc tập trận chung với Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO. Trung tướng Nayev nói rằng, cuộc tập trận này "có thể được sử dụng để hợp pháp hóa việc tăng cường hiện diện quân sự". CSTO là một nhóm an ninh khu vực do Moscow lãnh đạo.

Ngày 27/8, người đứng đầu cơ quan báo chí Tập đoàn quân sự miền Đông Ukraine, Illya Yevlash, cho biết Nga đã triển khai khoảng 110.000 quân tới khu vực Lyman-Kupyansk.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh trong báo cáo hàng ngày về tình hình Ukraine ngày 26/8 cho biết, Nga đang lên kế hoạch cố gắng giành lại thế chủ động trong cuộc chiến bằng cách quay trở lại các hoạt động tấn công rộng hơn nhiều, một trong những hướng tiềm năng mà họ cho là mặt trận Lyman và Kupyansk.