Ukraine tấn công làm tê liệt 'Thần chiến tranh' của Nga

Các tân binh pháo binh Ukraine trải qua cuộc tập trận bắn đạn thật trên pháo tự hành AS90 155mm, ngày 27/7/2023 ở phía Tây Nam nước Anh. Các xạ thủ Ukraine đang ngày càng sử dụng nhiều vũ khí do NATO sản xuất. Ảnh Getty

Một báo cáo do Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI) công bố trong tuần này cho biết, điều kiện chiến trường ngày càng xấu đi đang buộc các xạ thủ Nga phải phá bỏ học thuyết lâu đời. Điều này đang làm giảm bớt tác động của "Thần chiến tranh" (tên gọi pháo binh Nga) của Moscow.

Hỏa lực của Nga có truyền thống dựa vào số lượng hơn là độ chính xác. Mặc dù điều này vẫn đúng trong phần đầu tiên của cuộc chiến ở Ukraine, nhưng báo cáo của RUSI cho biết điều này hiện đang thay đổi.

Báo cáo viết: "Đầu tiên, lực lượng Nga thiếu đạn dược để duy trì lượng hỏa lực này. Thứ hai, công tác hậu cần cho phép một lượng hỏa lực lớn như vậy rất dễ bị phát hiện và tấn công chính xác ở tầm xa.

Thứ ba, việc mất radar phản lực và hao mòn nòng súng có nghĩa là phương pháp tấn công hàng loạt này sẽ giảm hiệu quả". RUSI cho biết hiện nay, các xạ thủ Nga đang hướng tới độ chính xác hơn là số lượng. Báo cáo cho biết thêm, điều này được chứng minh trong việc ưu tiên gần đây cho đạn dẫn đường bằng laser Krasnopol 152mm và việc sử dụng ngày càng nhiều máy bay không người lái để điều chỉnh hỏa lực pháo binh.

RUSI viết: "Xu hướng dường như hướng tới việc tối đa hóa độ chính xác và giảm số lượng đạn cần thiết để đạt được kết quả mong muốn thay vì sử dụng hỏa lực bão hòa". Báo cáo nói thêm rằng việc tăng cường sử dụng đạn dược chính xác, máy bay không người lái và nỗ lực cải thiện liên lạc đều thể hiện "một xu hướng đáng lo ngại, vì theo thời gian nó có thể sẽ cải thiện đáng kể lực lượng pháo binh của Nga".

Tuy nhiên, hiện tại, các lực lượng Nga đang chịu áp lực ở đông nam Ukraine đang phải vật lộn để sử dụng những khẩu súng lớn của mình. Các chỉ huy Ukraine đã tập trung vào các khẩu đội của đối phương trong nhiều tháng, nhằm làm xói mòn khả năng phòng thủ của Nga và cô lập các đơn vị phòng thủ tiền tuyến của nước này.

Số liệu gần đây từ cơ quan giám sát nguồn mở Oryx cho thấy cứ một khẩu pháo của Ukraine bị phá huỷ thì có đến 3 khẩu pháo của Nga bị tiêu diệt. Mặc dù Nga vẫn còn nhiều pháo binh hơn nhưng lực lượng của Kiev đang dần chiếm ưu thế.

Cả hai bên đều phải chịu cảnh đói đạn dược trong suốt cuộc xung đột toàn diện, trong trường hợp của Ukraine, phần lớn là do kho dự trữ giảm dần hoặc, trong trường hợp của Nga, thường là do áp lực hậu cần trở nên trầm trọng hơn do các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào các kho đạn dược.

Các đối tác phương Tây của Ukraine đang huy động để cung cấp thêm đạn dược, trong đó cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều tuyên bố nỗ lực mở rộng đáng kể hoạt động sản xuất đạn pháo của họ. Mỹ hiện cũng đang cung cấp đạn pháo 155mm được trang bị đạn chùm, sức tàn phá lan rộng của loại đạn này được cho là nguyên nhân khiến số lượng súng Nga bị phá hủy tăng lên trong những tháng gần đây.

Trong khi đó, Nga đang chuyển sang Triều Tiên và Iran để bổ sung nguồn dự trữ của mình. Tạp chí Phố Wall hồi đầu năm 2023 đưa tin rằng Tehran đã đồng ý cung cấp 300.000 quả đạn pháo, trong chuyến thăm dự kiến của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Nga vào cuối tháng này, có thể Bình Nhưỡng sẽ cung cấp thêm đạn dược cho Nga.