Ukraine truy đuổi vũ khí chết người nhất của Nga

Ảnh minh hoạ của Newsweek

Đầu tuần này, Ukraine tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào 4 sân bay quân sự của Nga, nằm ở các vùng Voronezh, Kursk và Nizhny Novgorod của Nga.

"Mục tiêu chính" là các nhà kho chứa nhiên liệu và "vũ khí hàng không", quân đội Ukraine cho biết. Bốn căn cứ không quân này là nơi cất giữ máy bay quân sự của Nga, bao gồm máy bay phản lực tiên tiến Su-34 và Su-35, lực lượng vũ trang cho biết trong một tuyên bố.

Những máy bay này đã phóng tên lửa và bom lượn có sức tàn phá, thường nằm ngoài tầm với của hệ thống phòng không Ukraine, đã tấn công Ukraine trong nhiều tháng và hỗ trợ Nga tiến quân ở phía đông. Ukraine cho biết đầu tuần này rằng họ đã phá hủy một chiếc Su-34 trên không phận Kursk.

Một báo cáo của Reuters trích dẫn nguồn tin an ninh Ukraine cho biết các cuộc tấn công vào sân bay của Nga được thiết kế nhằm làm suy yếu khả năng sử dụng máy bay phản lực để tấn công bằng bom lượn của Moscow vào lãnh thổ Ukraine.

Nga đã báo cáo một làn sóng lớn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ của mình vào thời điểm đó, nói rằng tổng cộng 117 máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không của nước này chặn lại. Tổng cộng 37 chiếc được báo cáo trên Kursk, cộng thêm 37 chiếc nữa trên Voronezh, với 11 chiếc "bị phá hủy" trên vùng Nizhny Novgorod, Moscow cho biết.

Kiev cho biết, chiến dịch này có sự tham gia của nhân sự từ nhiều nhánh khác nhau của quân đội Ukraine, cũng như các cơ quan tích cực và có tiếng nói trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào các căn cứ của Nga.

Lực lượng không quân và lực lượng tác chiến đặc biệt đã làm việc cùng với Cơ quan An ninh SBU của Ukraine và cơ quan tình báo quân sự GUR, Bộ Tổng tham mưu cho biết trong một tuyên bố.

Ít nhất một trong những căn cứ này không xa nơi quân đội Ukraine đang chiến đấu để tiến sâu hơn vào Nga, sau khi bất ngờ tấn công Kursk vào tuần trước.

Các quan chức Ukraine cho biết cuộc xâm nhập được thiết kế để bảo vệ đất nước bị chiến tranh tàn phá này khỏi các cuộc tấn công của Nga, bao gồm cả pháo binh Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Năm rằng 80 khu định cư Kursk hiện nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, bao gồm thị trấn biên giới Sudzha, nơi giao tranh dữ dội đã diễn ra kể từ khi cuộc xâm nhập bắt đầu.

Ukraine đang tiến hành một cuộc chiến tranh phòng thủ, đẩy pháo binh Nga đến khoảng cách cần thiết để không thể sử dụng chúng chống lại dân thường", Mykhailo Podolyak, cố vấn của chánh văn phòng ông Zelensky phát biểu với trang tin độc lập Meduza bằng tiếng Nga vào thứ Tư.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, Đại tá Oleksandr Syrskyi, cho biết hôm thứ Năm rằng Ukraine đang "tiến triển" tại Kursk, đồng thời nói thêm rằng Kiev đã thành lập một văn phòng quân sự để "đảm bảo luật pháp và trật tự, cũng như mọi nhu cầu của người dân địa phương".

Trong khi đó, ngày 16/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã giành lại quyền kiểm soát Krupets, một ngôi làng gần biên giới và phía đông nam Sudzha. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Chechnya hoạt động quanh biên giới cho biết rằng Nga đã "dọn sạch" Martynovka, một khu định cư ở phía đông bắc Sudzha.

Ngay sau khi Ukraine tiến hành chiến dịch Kursk, thống đốc Kharkov - một khu vực của Ukraine bị bom lượn tàn phá nặng nề - đã báo cáo "số lượng bom dẫn đường trên không thấp hơn đáng kể" tấn công vào vùng đông bắc Ukraine.

Ukraine không được phép sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp, chẳng hạn như Hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội Mỹ (ATACMS) hoặc Storm Shadow do Anh tài trợ để tấn công các căn cứ không quân sâu trong lãnh thổ Nga. Kiev đã vận động mạnh mẽ để xóa bỏ hạn chế này, mặc dù lực lượng của họ có thể sử dụng các viện trợ khác do phương Tây cung cấp cho các cuộc tấn công tầm ngắn ở Nga.