Fitch Ratings hạ xếp hạng tín nhiệm của Ukraine xuống mức RD - mức "vỡ nợ có giới hạn". Ảnh Pravda

Fitch Ratings hạ xếp hạng tín nhiệm của Ukraine xuống mức RD - mức "vỡ nợ có giới hạn".

Việc hạ xếp hạng dài hạn của Ukraine xuống RD từ C ('sắp vỡ nợ') là do thời hạn gia hạn 10 ngày cho các khoản thanh toán phiếu lãi đối với trái phiếu Eurobond trị giá 750 triệu đô la năm 2026 đã hết hạn. Xếp hạng của các trái phiếu này đã bị hạ xuống mức vỡ nợ là 'D', trong khi xếp hạng của các trái phiếu ngoại tệ khác được giữ nguyên ở mức 'C'.

Fitch đã thu hồi xếp hạng trái phiếu ngoại tệ của Ukraine vì chúng không còn phù hợp với phạm vi quản lý của cơ quan này.

Tái cấu trúc nợ có nghĩa là mất khả năng thanh toán

Vào ngày 9/8, chính phủ Ukraine đã chính thức khởi động quá trình chấp thuận để tái cấu trúc 19,7 tỷ đô la trái phiếu Euro của chính phủ đang lưu hành và 0,7 tỷ đô la trái phiếu do nhà nước bảo lãnh của Ukravtodor.

Fitch tin rằng đề xuất này cấu thành một cuộc trao đổi nợ khó đòi (DDE), vì nó liên quan đến việc giảm tiền gốc và lãi của khoản nợ và gia hạn hồ sơ đáo hạn. Fitch ước tính rằng điều này sẽ dẫn đến tổn thất đáng kể cho người nắm giữ chứng khoán.

Fitch 'thương hại' Ukraine

Ukraine không có xếp hạng vỡ nợ vì cơ quan này kỳ vọng Ukraine sẽ tiếp tục trả nợ bằng đồng nội tệ, một phần là do chỉ có 2,2% trong số đó thuộc sở hữu của những người không cư trú, so với 41,4% của Ngân hàng Quốc gia Ukraine và 42% của các ngân hàng trong nước (chủ yếu là các ngân hàng nhà nước).

Fitch cho biết việc tái cấu trúc được công bố có thể tạo ra rủi ro cho sự ổn định của khu vực tài chính và làm xấu đi sự phát triển của thị trường nợ trong nước. Những rủi ro này trầm trọng hơn do xung đột quân sự, năng lực thể chế yếu kém, việc áp dụng pháp quyền không đồng đều và mức độ tham nhũng cao.

Cơ quan này cho biết xếp hạng quốc gia sẽ bị hạ xuống CC nếu các chỉ số về khả năng vỡ nợ tăng lên, chẳng hạn như do tình trạng thiếu hụt thanh khoản nghiêm trọng và khả năng tiếp cận nguồn tài chính của chính phủ giảm.

Ukraine đang rơi vào khủng hoảng đầu tư

Cơ quan Fitch cho rằng mọi vấn đề của Ukraine đều có tác động tiêu cực đến hồ sơ tín dụng của nước này.

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Ukraine từ CC/C xuống SD/SD (vỡ nợ có chọn lọc) vào đầu tháng 8.

Do đó, Ukraine đang bước vào một cuộc khủng hoảng đầu tư dài hạn, điều này sẽ không cho phép đất nước này thu hút tài chính, ngoại trừ các khoản vay chiến tranh. Các nhà đầu tư phương Tây bắt đầu nhận ra rằng Kyiv sẽ không thể trả nợ vay.

Trong tình huống như vậy, Ukraine sẽ phải bán lại nợ công của mình cho "các quỹ đầu cơ" đã phá sản khá nhiều quốc gia Mỹ Latinh. Tài sản của Ukraine sẽ được bán với giá thấp hơn nhiều lần so với giá trị danh nghĩa của chúng.

Không phải mọi thứ đều rõ ràng với các khoản vay quân sự. Họ sẽ phụ thuộc vào các chính trị gia, những người sẽ sớm thay đổi quan điểm của họ về Ukraine và xung đột với Nga.