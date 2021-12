Ứng dụng hỗ trợ "đào" Pi Network bất ngờ biến mất, nhiều thuyết âm mưu đặt ra

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn không chỉ trong "giới" những người chơi Pi mà còn cả cộng đồng mạng.



Khi truy cập CH Play, tìm kiếm Pi Network đã không tìm thấy ứng dụng này, thay vào đó là ứng dụng Pi Browser. Còn trên mục tìm kiếm Google Play, xuất hiện dòng chữ "Rất tiếc, không tìm thấy URL được yêu cầu trên máy chủ này". Trong khi đó, ứng dụng Pi Network vẫn có mặt trên kho ứng dụng App Store của hệ điều hành iOS.

Người chơi Pi chia sẻ, bàn tán về việc ứng dụng Pi Network biến mất khỏi Google Play - Ảnh chụp màn hình.

Những người dùng mới hoặc người dùng đã lỡ tay xóa app cũ hoặc đổi sang thiết bị mới hiện không thể tải app Pi Network từ kho ứng dụng chính thống về máy. Họ chỉ có thể tải ứng dụng Pi Network theo dạng không chính thống (tập tin có đuôi .apk) từ các trang, diễn đàn, nhóm chia sẻ.

Nhiều thuyết âm mưu được đặt ra cho sự "bay màu" của Pi Network, khi nhiều ý kiến cho rằng Pi đã bị cấm. Nhưng bên cạnh đó nhận định được ưu tiên hơn cả là đội ngũ phát triển của mạng đang nâng cấp ứng dụng để chuẩn bị cho quá trình mainet sau nhiều năm chờ đợi.

Theo một tài khoản Zalo đào Pi lâu năm, người chuyên cung cấp ổ cứng cho những người đào Pi tại Việt Nam trấn an cộng đồng trong một status rằng việc biến mất của ứng dụng Pi chỉ là một hành động tạm thời nhằm nâng cấp phiên bản mới.

Anh ta cũng cho biết phiên bản mới đã có giao điện logo thiết kế lại, và đội ngũ phát triển vẫn đang làm việc cho quá trình mainet.

Trên trang chủ, Pi Network cho biết: "Ứng dụng Pi Network hiện đang trải qua việc đánh giá theo chu kỳ nên không có sẵn cho người dùng tải xuống thông qua Google Play. Chúng tôi hy vọng ứng dụng sẽ sớm xuất hiện lại trên kho ứng dụng này".

Giám đốc một công ty an ninh mạng (đề nghị không nêu tên) nhận định app Pi Network bị gỡ khỏi kho ứng dụng Google Play có thể do 2 nguyên nhân: hoặc Google gỡ do vi phạm chính sách hoặc "chủ" app tự xóa app hoặc ẩn app.

Pi Network là dự án gây tranh cãi trong 2 năm qua khi tạo nên một cơn sốt phủ sóng mọi mặt trận truyền thông xã hội từ Facebook, Zalo, TikTok, YouTube… Đã xuất hiện nhiều cộng đồng đấu tranh và ủng hộ Pi mạnh mẽ trước những chỉ trích và cảnh báo của nhiều chuyên gia khi họ cho rằng Pi không hề có giá trị và dễ bị lợi dụng để thu thập thông tin cá nhân người dùng.

Ngay khi cộng đồng đào Pi tại Việt Nam phát triển mạnh vào đầu năm nay, nhiều chuyên gia nghiên cứu về công nghệ blockchain, tiền số… đã cảnh báo những vấn đề mờ ám của hệ thống này. Đó là việc không công khai minh bạch hệ thống (trái ngược với Bitcoin đều là hệ thống mở). Đồng Pi thực chất được sinh ra từ việc điểm danh và thưởng giới thiệu thành viên cùng sự ban phát hay cấp phát của chủ dự án. Do là một hệ thống đóng nên không ai biết nó sinh ra như thế nào và có thể số lượng Pi được đưa ra sẽ là bao nhiêu...

Tuy nhiên, bỏ qua những nghi ngờ và nhận định tiêu cực, hiện tại Pi Network được xem là cộng đồng có lượng người trung thành lớn nhất trên thị trường tiện điện tử với hơn 20 triệu thành viên. Đây là con số khổng lồ, ngay cả đồng tiền điện tử giá trị nhất thế giới hiện tại là Bitcoin vẫn chưa đạt được.

Hiện tượng bay màu của ứng dụng Pi trên CH Play là một phen hú hồn cho các tín đồ đào Pi trong suốt thời gian qua. Nếu thực sự biến mất, công sức chờ đợi và đặt niềm tin của các thợ đào sẽ đổ sông đổ bể. Hệ luỵ có thể làm lung lay niềm tin đối với cộng đồng trung thành khổng lồ của nó.