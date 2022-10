Ứng dụng nhắn tin hàng đầu Hàn Quốc lao đao

Kakao lao dốc sau sự cố làm gián đoạn 53 triệu người dùng trên toàn cầu

Cổ phiếu của ứng dụng nhắn tin hàng đầu của Hàn Quốc đã giảm hôm 17/10, sau khi sự cố trung tâm dữ liệu lớn vào cuối tuần trước đã làm gián đoạn dịch vụ của hơn 53 triệu người dùng trên toàn thế giới (tính đến tháng 8/2022). Sự cố ngừng hoạt động gây ra bởi một vụ hỏa hoạn tại trung tâm dữ liệu, nơi cũng đặt máy chủ cho các công ty công nghệ lớn khác của Hàn Quốc. KakaoTalk không chỉ là ứng dụng nhắn tin hàng đầu của Hàn Quốc, mà nó còn bao gồm mọi thứ, từ thanh toán trực tuyến, trò chơi và gọi xe cũng như xác minh đăng nhập cho các trang web lớn khác.

Ở Hàn Quốc, Kakao rất phổ biến. Gần như tất cả mọi người, từ học sinh đến người già, đều sử dụng các ứng dụng của công ty công nghệ Hàn Quốc để nhắn tin, taxi, điều hướng và thanh toán. Nó như kiểu gồm Facebook Messenger, WhatsApp, Uber, Google Maps và Venmo được kết hợp thành một.

Kakao chia sẻ sụt giảm khi sự cố ngừng hoạt động gây ra lời kêu gọi giám sát chống độc quyền. Ảnh: @AFP.

Kakao đã báo cáo 47,5 triệu người dùng hoạt động hàng tháng ở Hàn Quốc trong quý hai. Đó là hơn 90% dân số Hàn Quốc với 51,74 triệu người, tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2021. Vì vậy, khi một đám cháy xảy ra vào cuối tuần qua tại tòa nhà nơi các máy chủ của công ty đang chạy, tình trạng vô hiệu hóa các ứng dụng của nó đã khiến nhiều người nhgi ngờ rằng đất nước sẽ đóng cửa.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol mô tả tác động của việc Kakao ngừng hoạt động là "không khác gì mạng lưới liên lạc quốc gia". Ông kêu gọi các Bộ liên quan điều tra nguyên nhân chính xác và phạm vi của sự gián đoạn và lên kế hoạch ngăn chặn các sự cố tương tự.

Nhưng sự cố ngừng hoạt động này cũng đã buộc phải xem xét nghiêm túc những lo ngại về an ninh và độc quyền ở Hàn Quốc, nơi một số tập đoàn khổng lồ nắm quyền thống trị nền kinh tế đất nước. (Hyundai, nổi tiếng với ô tô cũng đang vận hành các khu chung cư và cửa hàng bách hóa ở đây; Samsung, gã khổng lồ công nghệ, cũng bán bảo hiểm và sở hữu một công ty quần áo cao cấp).

Ông Yoon Suk-yeol cho biết, ông sẽ điều tra xem Kakao có độc quyền trên thị trường hay không. Nếu đúng như vậy, với việc Kakao trở thành "cơ sở hạ tầng toàn quốc", Yoon nói , "thì nhà nước phải thực hiện các biện pháp cần thiết vì lợi ích của người dân".

Hôm 17/10, giá cổ phiếu của Kakao Corp đã giảm hơn 9% lúc mở cửa. Đồng thời, giá cổ phiếu của gã khổng lồ Internet Naver đã giảm 2% trong phiên giao dịch buổi sáng trước khi tăng trở lại cao hơn 0,91% trước khi đóng cửa. Naver cũng đã phải đối mặt với những gián đoạn hạn chế trong thời gian ngắn vì trung tâm dữ liệu cũng lưu trữ các máy chủ cho công ty, nhưng đã nối lại hầu hết các hoạt động vào chủ nhật 16/10.

Cổ phiếu của nhà điều hành của trung tâm dữ liệu, SK Inc, cũng giảm hơn 4% khi mở cửa giao dịch cùng ngày. Các công ty con của Kakao là Kakao Pay, Kakao Bank và Kakao Games có giá cổ phiếu đều giảm trong phiên giao dịch buổi sáng của Hàn Quốc cùng ngày. Cổ phiếu Kakao Bank đóng cửa ở mức giảm 5,14%, Kakao Pay giảm 4,16% và Kakao Games giảm 2,22%.

Cổ phiếu của Kakao Corp đã sụt giảm sau khi vụ cháy trung tâm dữ liệu vào cuối tuần đã làm gián đoạn dịch vụ của gã khổng lồ internet, kích hoạt tăng cường xem xét kỹ lưỡng tầm quan trọng quá mức của nó đối với đời sống Hàn Quốc. Ảnh: @AFP.

Ban đầu Kakao đã thông báo về sự gián đoạn dịch vụ vào chiều thứ bảy ngày 15/10, kéo dài đến sáng chủ nhật 16/10. Vào khoảng 15h30 chiều ngày 15/10, một đám cháy đã bùng phát tại trung tâm dữ liệu SK C&C Pangyo, nơi đặt máy chủ của Kakao. Vụ hỏa hoạn đã cắt nguồn điện cung cấp cho khu vực đặt thiết bị máy chủ của Kakao, dẫn đến dịch vụ bị gián đoạn.

Công tác dập lửa đã hoàn thành do lực lượng phòng cháy chữa cháy hành động nhanh chóng, tuy nhiên vì lý do an toàn nên khó cấp điện ngay cho trung tâm dữ liệu nên công tác khắc phục sự cố bị đình trệ.

"Chúng tôi xin cúi đầu và thành thật xin lỗi tất cả người dùng đang phải đối mặt với sự gián đoạn dịch vụ Kakao vào lúc này như Kakao Talk, Daum, Kakao T và Kakao Pay", đồng CEO của công ty cho biết trong một tuyên bố vào cuối tuần qua.

"Chúng tôi hứa sẽ thực hiện các biện pháp tối đa để ngăn chặn những vấn đề như thế này tái diễn cũng như điều tra nguyên nhân của sự cố này", vị CEO này còn cho biết thêm rằng công ty đã làm việc để sao lưu dữ liệu cho các cơ sở khác trong nước ngay khi sự cố bùng lên.

Trong một dòng tweet sáng 17/10, Kakao cho biết một số dịch vụ đã hoạt động trở lại, nhưng người dùng vẫn tiếp tục báo cáo sự cố.

Lực lượng đặc nhiệm trên toàn quốc

Phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Kim Eun-hye, cho biết sự gián đoạn này "không chỉ gây thiệt hại cho sinh kế của người dân mà còn gây ra các vấn đề nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia trong trường hợp khẩn cấp". Kim Eun-hye cho biết khả năng phục hồi khi đối mặt với những sự cố như vậy "là trách nhiệm của công ty và là lời hứa xã hội".

Kim Eun-hye còn cho biết trong một cuộc họp báo rằng văn phòng tổng thống sẽ tung ra một lực lượng đặc nhiệm quốc gia để thảo luận về việc ngừng cung cấp dịch vụ.

"Hội đồng An ninh Quốc gia đã quyết định thành lập một lực lượng đặc nhiệm an ninh mạng trong bối cảnh tình hình gián đoạn Kakao mới nhất", và nói thêm rằng lực lượng này sẽ bao gồm các quan chức quân sự và cơ quan tình báo quốc gia.

Còn Bộ trưởng Khoa học Hàn Quốc Lee Jong-ho hôm 16/10 cho biết: "Chính phủ đang rất coi trọng vấn đề này vì sự thất bại trong sự ổn định của các dịch vụ thông tin liên lạc có nghĩa là các hoạt động kinh tế và xã hội của người dân có thể bị tê liệt".

"Sự cố mất điện này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân Hàn Quốc", Lee nói. "Họ phải nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn của nền tảng độc quyền thị trường, vốn đã bị bỏ qua".

JR Reagan, một cố vấn an ninh mạng người Mỹ tại Hàn Quốc, người điều hành công ty tư vấn IdeaXplorer Global cho biết: "Quản lý rủi ro ở Hàn Quốc không phải là biện pháp mạnh mẽ của hầu hết các công ty. Họ không thích lập kế hoạch cho những điều chưa xảy ra".

Ông nói, vấn đề đầu tiên của Kakao là dường như không có máy phát điện dự phòng để bù đắp cho thời gian mất điện. Thứ hai, "họ không nên đặt tất cả các máy chủ của mình ở một vị trí – mà nên rải chúng ra để một sự cố như vụ cháy không gây ra tình trạng gián đoạn trên diện rộng". Ông nói thêm rằng các công ty công nghệ của Mỹ đã "học được bài học quý giá" từ sự cố lần này của Kakao- ứng dụng hàng đầu của Hàn Quốc.