Ước mơ có một ngôi nhà đúng nghĩa

Gia đình anh Giàng Seo Páo C (SN 1994) và chị Thào Thị Đông (SN 1994) trú tại thôn Thèn Ván, xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang cùng 2 đứa con nhỏ sống trong ngôi nhà xập xệ chẳng có nổi một món đồ giá trị. Cả gia đình 4 người có chung một ước mơ - ước có được một ngôi nhà.



Mơ ước ngôi nhà mới

Đoàn từ thiện chúng tôi trong một chuyến khảo sát nhà ở của các hộ dân xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã ghi nhận rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng, khi đến ngôi nhà của gia đình anh Páo C và chị Đông chúng tôi chợt thoáng bất ngờ. Bất ngờ trước vẻ hoang sơ của ngôi nhà tựa như sự hoang sơ của núi rừng Tây Bắc vậy.

Đường vào nhà chị Thào Thị Đông. Video: Lan Anh

Ngôi nhà của anh Páo C và chị Đông cô quạnh nằm sâu trong đồi núi hiu hắt. Để vào được đến nhà của gia đình anh Páo C và chị Đông, đoàn khảo sát chúng tôi chỉ có thể đi bộ và phải mất đến 15 phút mới tới nơi. Con đường ấy chỉ toàn là bùn đất và nguy hiểm. Đó là con đường duy nhất để vào nhà anh Páo C và chị Đông. Những thành viên trong đoàn khảo sát chúng tôi vì chưa quen địa hình nên phải dò dẫm từng bước thật chậm để không bị trượt chân. Tuy nhiên vì đường gồ ghề, nhiều đất đá rừng, đã không ít lần chúng tôi suýt trượt chân ngã khi men theo lối mòn mà các cán bộ thôn Thèn Ván chỉ dẫn đến nhà anh Páo C. Đặc biệt vào những ngày mưa, con đường càng trở nên nguy hiểm.

Đường vào nhà của gia đình anh Páo và chị Đông vô cùng khó khăn, gập ghềnh sỏi đá. Ảnh: Nguyệt Minh

Khi các cán bộ dẫn đường dừng chân, đập vào mắt chúng tôi là một cái "lán xập xệ" được dựng tạm, quây bằng nứa, mái nhà che phủ bởi vài tấm bạt đã rách nát tả tơi buộc cố định với những cành cây xung quanh. Những cây nứa lưa thưa xếp cạnh nhau vậy là thành bức tường của ngôi nhà. Chị Đông chia sẻ với chúng tôi rằng: "Ở trong nhà những ngày đông, gió lùa vào qua khe hở vách nứa lạnh lắm. Như đợt rét tháng 1 vừa qua, lúc ngủ cả nhà 4 người dù đã mặc vài lớp áo nhưng cũng không đỡ lạnh."

Gia đình chỉ dựa vào làm nương rẫy trồng lúa ngô để có cái ăn qua ngày. Ảnh: Lan Anh

Vào phía trong ngôi nhà, chúng tôi thấy trên cửa và xung quanh "tường" được treo những bao tải, miếng bìa thùng mì tôm để chắn gió. Căn bếp nhỏ chiếm 1 góc của ngôi nhà. "Bức tường" và trần nhà dựng lên bằng nứa đã đen thui vì khói bếp. Xung quanh là ngổn ngang vài cái xoong, nồi, vài cái bát, đôi đũa.

Được biết ngôi nhà này được dựng lên từ khi anh Páo C và chị Đông ra ở riêng vào năm 2017. Đến nay đã tròn 5 năm gia đình anh chị đã sống trong ngôi nhà ấy. 5 năm cũng là khoảng thời gian mà cả anh Páo C và chị Đông cùng nhau cố gắng làm nương rẫy. Vậy mà đến giờ ngôi nhà ấy chưa có nổi một món đồ có giá trị. 2 đứa trẻ quần áo còn mặc không đủ ấm, cơm ăn còn bữa đói bữa no thì làm sao dám mơ đến một ngôi nhà tươm tất. Chị Đông chia sẻ với chúng tôi: "Tôi chỉ mong muốn mọi người giúp cho gia đình tôi có một cái nhà".

Khu bếp nấu ăn được đặt ngay trong nhà, khói bếp nhuộm đen những "bức tường" và trần nhà làm bằng nứa gây nguy hiểm. Ảnh: Nguyệt Minh

Ông Sùng Seo Hoà – Trưởng thôn Thèn Ván cho biết: "Cả thôn chỉ có 108 hộ nhưng hộ nghèo rơi vào tới 64 hộ, còn lại là hộ cận nghèo. Song gia đình anh Páo C và chị Đông lại là một trong những hộ nghèo nhất thôn Thèn Ván. Gia đình có hoàn cảnh quá là khó khăn vì chẳng có gì cả".

Nghèo từ đời cha

Anh Páo C và chị Đông nên duyên vợ chồng từ năm 2012 đến nay đã 10 năm. Anh chị đã có 2 đứa con nhỏ. Bé gái lớn tên Giàng Thị Pằng sinh năm 2013, hiện đang học lớp 1 tại trường Tiểu học Bán trú Pà Vầy Sủ. Bé trai tên Giàng A Lo sinh năm 2015, đang học tại trường Mầm non Pà Vầy Sủ.

Anh Páo C trước khi kết hôn là con trong một hộ nghèo của thôn. Nhà nghèo, bố lại mất sớm nên anh phải tự lập bươn trải cuộc sống. Sau khi kết hôn, anh Páo C tách gia đình ra ở riêng cùng vợ và dựng cho mình một ngôi nhà vào năm 2017. 2 vợ chồng anh quanh năm chỉ làm nương rẫy trồng ngô lúa cũng chẳng thể nào đủ ăn.

Ngôi nhà được che bởi những tấm bạt cũ nát. Ảnh: Nguyệt Minh

Vì ở nhà không có thu nhập nào khác ngoài trồng ngô, lúa nên hoàn cảnh gia đình khó khăn vô cùng, cũng vì thương vợ con, anh Páo quyết định vượt hơn 1.900km vào Bình Dương để đi làm kiếm tiền trang trải chi phí cho gia đình.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Đông, vợ anh Páo C cho biết: "Nhà quá khó khăn nên chồng tôi đi ra ngoài kiếm tiền gần một tháng nay rồi. Chồng tôi đi làm xa, công việc thì nặng nhọc vất vả, không biết bao giờ mới về thăm vợ con được. Vì mới đi làm gần được tháng nay nên chồng tôi chưa gửi được về nhà đồng nào cả".

Chị Thào Thị Đông cùng con trai nhỏ Giàng A Lo trong ngôi nhà xập xệ đã dựng lên được 5 năm. Ảnh: Nguyệt Minh

Chị Đông ở nhà cũng chỉ quanh quẩn bên công việc làm nương rẫy và trông con nhỏ. Khi lấy nhau rồi ra ở riêng, anh Páo C được bố mẹ chia cho 1 ít đất nương rẫy để trồng trọt tự làm kinh tế. Ngày 24/03, xã Pà Vầy Sủ được đoàn từ thiện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei và các nhà hảo tâm trao tặng cây, gia đình chị Đông cũng mong muốn nhận giống cây trồng để kiếm thêm thu nhập. Gia đình chị Đông rất muốn đăng ký nhận giống cây trồng để có thể thay đổi cuộc sống nhưng vì đất nương ít, chị Đông không dám đăng ký nhận giống cây về trồng.

Bà Đinh Thị Dung, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Pà Vầy Sủ cũng cho biết thêm: "Gia đình nhà Páo C có mấy anh em đều hoàn cảnh, bao nhiêu năm rồi trong nhà không có gì giá trị. Bố thì mất sớm nên mấy anh em tự bươn chải mà cũng chả đủ ăn".