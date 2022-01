Ước mơ giản đơn chỉ là những tấm áo mới

Mùa đông này, tại xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì thời tiết rất khắc nghiệt. Có những lúc trời trở rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến 5 độ C. Một vài bà con nhân dân và em nhỏ phải chịu một một mùa đông buốt giá mà không có đủ áo ấm để mặc.

"Tôi không có tiền để mua áo mới cho con"

Giống nhiều bạn học khác của trường Tiểu học Nam Sơn, sáng sớm nay, Hầu Văn Quang đã dậy để chuẩn bị đi học. Sự bồi hồi và rạo rực đã khiến Quang mong cho trời thật mau sáng. Đối với em, hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà một ước mơ nhỏ bé bấy lâu nay của em sẽ được thực hiện. Ước mơ ấy chính là được có một chiếc áo mới - một chiếc áo mới thôi cũng đủ để em vui mừng và ngóng chờ suốt những ngày qua.

Các em học sinh vui mừng khi được nhận nhiều phần quà từ đoàn từ thiện, bao gồm: Áo trắng, áo mới, mũ len, dép và đồ dùng học tập. Ảnh: Nguyệt Minh

Em Hầu Văn Quang - học sinh lớp 5A, gia đình em có 6 người, sống chung 3 thế hệ với nhau. Cả gia đình em chỉ sống trong ngôi nhà nhỏ đã cũ. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào nương rẫy là chính, không kiếm được bao nhiêu, cuộc sống thiếu thốn trăm bề.

Em Hầu Văn Quang chia sẻ: "Có những bữa cơm cả nhà em phải nhịn đói vì không có gì để ăn". Cả gia đình chỉ sống nhờ vào nương rẫy và sức lao động của bố mẹ, nên chuyện bị đói đã in sâu trong trí nhớ của Quang.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N hỏi thăm và tặng bánh với em Hầu Văn Quang, học sinh lớp 5A. Ảnh: Nguyệt Minh

Quang dù còn nhỏ nhưng em đã thạo hết việc nhà, biết phụ giúp bố mẹ và luôn ý thức được hoàn cảnh của mình để phấn đấu. Em chưa bao giờ dám xin mẹ mua quần áo mới.

Anh Hầu Seo Dình - bố Quang chia sẻ: "Gia đình tôi nghèo lắm, đến ăn còn phải tính toán kỹ. Có những bữa cơm gia đình tôi phải nhịn đói. Có cơm và rau ăn đã là một niềm hạnh phúc rồi. Để mua được tấm áo mới cho con, tôi phải chắt bóp rất lâu. Nếu có thì cũng chỉ có thể sắm những bộ quần áo từ 30 nghìn đồng đến 50 nghìn đồng".

Đối với Quang, quần áo mới là những cái gì đó rất xa xỉ. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng - giáo viên chủ nhiệm lớp Quang cho biết, có những bộ quần áo em mặc gần như cả tuần.

Ông Trương Cao Luận, bà Lều Thị Minh Huệ, bà Phí Thị Thu Hà (từ phải sang) trao tặng áo trắng mới cho các em học sinh. Ảnh: Nguyệt Minh

Hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng Quang vẫn hồn nhiên : "Con thấy các bạn được bố mẹ mua đồ mới thích lắm. Nhưng con chỉ dám ước thôi, con thương bố mẹ vất vả. Mùa đông này con chỉ cần có áo ấm mà mặc là đã đủ rồi".

Niềm hạnh phúc vỡ òa

Khi biết tin chương trình "Bốn mùa áo mới cho em" được tổ chức tại trường, Quang đã không giấu nổi sự vui mừng. Cầm những chiếc áo mới trên tay, em hạnh phúc mân mê từng đường chỉ: "Vậy là ước mơ của con đã thành hiện thực. Đây là lần đầu tiên con có một chiếc áo mới của riêng mình. Nó thật đẹp."

Bà Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt tận tay mặc những chiếc áo ấm mới cho các em học sinh tại trường PTDTBT Tiểu học Nam Sơn. Ảnh: Nguyệt Minh

Cũng như Hầu Văn Quang, rất nhiều học sinh của trường PTDTBT Tiểu học Nam Sơn cũng thuộc diện khó khăn. Việc có được những chiếc áo mới dầy dặn là một món quà to lớn với các em.

Thầy Hoàng Ngọc Phấn - hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Nam Sơn cho biết: "Học sinh ở đây đa số thuộc hộ nghèo và cận nghèo (chiếm 48,6%). Gia đình các em sống 100% bằng nghề nông, được mùa hay mất mùa đều phụ thuộc vào thời tiết. Vì thế nên việc theo đổi con chữ với các em đã là một sự nỗ lực rất lớn. Nhiều em mặc 1 cái áo trắng đi học đến khi đổi màu, rách vải. Đặc biệt là khi vào mùa đông này, đến áo ấm nhiều con còn không có".

Bà Nguyễn Thị Luyên - Giám đốc Trung tâm Phát hành Quảng cáo, Báo NTNN/Dân Việt mặc chiếc áo ấm mới cho học sinh trường Tiểu học Nam Sơn. Ảnh: Nguyệt Minh

Ánh mắt của nhiều em học sinh đã không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được mặc những chiếc áo mới. Đối với các em, đây là những món quà tuyệt vời nhất, đặc biệt khi Tết Nguyên Đán 2022 sắp tới.

Chương trình "Bốn mùa áo mới cho em" đã tặng học sinh trường PTDTBT Tiểu học Nam Sơn 400 phần quà bao gồm: 400 chiếc áo trắng, 400 chiếc áo ấm, đồ dùng học tập với tổng trị giá là 180 triệu đồng.

Nhân dịp này, đoàn thiện nguyện cũng trao tặng bộ máy tính và tủ sách cho Trường THCS Nam Sơn. Ảnh: Nguyệt Minh

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, một trong những nhà tài trợ chính của chương trình, ông chia sẻ: "Tôi từng có dịp đến thăm nhiều vùng cao, thấy có nhiều con cái áo đã cũ sờn màu không có áo mới để mặc. Tôi thấy rất thương, quyết tâm phải tặng cho các con những chiếc áo mới. Năm nay do dịch bệnh nên chương trình bị lùi so với mọi năm, giờ đã sang mùa đông. Cũng rất may là ngoài áo trắng, chúng tôi đã kịp chuẩn bị cho các con áo ấm và đồ dùng học tập".

Học sinh trường Tiểu học Nam Sơn hạnh phúc khi được nhận những tấm áo mới do đoàn từ thiện trao tặng. Ảnh Nguyệt Minh

Sự phấn khởi và vui mừng khi được cầm trên tay những chiếc áo mới đã thể hiện rõ trên gương mặt của mỗi em học sinh trường Tiểu học Nam Sơn. Hi vọng với những phần quà này, các em sẽ có thêm động lực để vững bước tới trường.

Bên cạnh phần quà trao cho trường PTDTBT Tiểu học Nam Sơn, ban tổ chức cũng đã trao quà cho trường THCS Nam Sơn. Phần quà bao gồm máy tính, tủ sách với tổng trị giá là 50 triệu đồng.

Thầy Hoàng Ngọc Phấn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn từ thiện: "Tôi đại diện các em học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nam Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn từ thiện Báo NTNN/Dân Việt đã không quản ngại đường xa, đi hơn 400 cây số để đến thăm và trao quà cho các em. Mong rằng đoàn sẽ luôn dành sự quan tâm đến những nơi vùng cao khó khăn như ở Nam Sơn, để người dân và các em học sinh ngày càng có cuộc sống ổn định hơn".