Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt chia sẻ với đồng bào khó khăn nơi biên giới

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt trao quà tại xã biên giới Chiềng Tương

Sáng sớm tinh mơ trong thời tiết giá lạnh mùa đông nơi vùng cao, những người làm từ thiện của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt (Báo NTNN/Dân Việt) và những nhà hảo tâm bắt đầu hành trình đến với bà con đồng bào dân tộc Mông ở bản Co Lắc, xã Chiềng Tương (Yên Châu, Sơn La).

Đường về bản Co Lắc ngoằn ngoèo, quanh co dốc đá. Đoàn từ thiện phải mất hàng giờ đông hồ di chuyển bằng ô tô mới đến được bản Co Lắc. Ông Tếnh Lao Sỹ - Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Co Lắc cho biết, bản Co Lắc là bản có đường biên giới tiếp giáp với Lào. Bản có trên 200 hộ với gần 1000 nhân khẩu. Bà con nông dân chủ yếu canh tác các loại cây trồng ngắn ngày trên nương như: ngô, sắn, lúa,… Kinh tế, thu nhập của bà con trong bản rất hạn hẹp. Tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo của bản còn trên 50%.

Đồng cảm với những khó khăn của bà con dân bản, Báo NTNN/Dân Việt đã kêu gọi, phối hợp với Công ty TNHH Tiger Wood (Bình Dương), Nha Khoa Sài Gòn H.N (Hà Nội) và các nhà hảo tâm đã tổ chức Chương trình "Đông ấm vùng cao", trao những suất quà đến người dân cũng như các em nhỏ nơi vùng cao biên giới này.

Bà Xà Thuỵ Hà Vy - Giám đốc Công ty TNHH Tiger Wood trao quà cho lãnh đạo xã Chiềng Tương và các trường học trên địa bàn xã Chiềng Tương (Yên Châu, Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N chia sẻ: "Đường lên bản Mông khó khăn, chúng tôi phải vượt qua nhiều chặng đường quanh co, dốc đá. Thực sự khi đến đây chúng tôi mới cảm nhận được những vất vả của bà con nơi đây. Cuộc sống của họ rất nhiều thiệt thòi, thiều thốn. Chúng tôi hy vọng những món quà được gửi đến người dân, các em nhỏ sẽ một phần nào đó giúp cuộc sống của bà con dân bản tốt hơn. Đây cũng như sự động viên, khích lệ họ tập trung đẩy mạnh lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, vượt qua những cái khó, cái khổ.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình, dự án đến với bà con đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với vùng Tây Bắc. Nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế khó khăn. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ với bà con, để họ có được những động lực để vươn lên".

Nhà báo Kiều Thiện - Trưởng VP Tây Bắc Báo NTNN/Dân Việt (ngoài cùng bên phải), Công ty TNHH Tiger Wood (Bình Dương), bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha Khoa Sài Gòn H.N (ngoài cùng bên trái), lãnh đạo huyện Yên Châu trao quà cho Trường Mầm non Chiềng Tương. Ảnh: Văn Ngọc



Trong Chương trình "Đông ấm vùng cao" lần này, Báo NTNN/Dân Việt đã kêu gọi, phối hợp với Công ty TNHH Tiger Wood, Nha Khoa Sài Gòn H.N và các nhà hảo tâm gửi đến bà con dân bản, các em nhỏ những phần quả như lương thực, thực phẩm, áo ấm, khăn len, đồ dùng học tập, sách, vở, bút… và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Đặc biệt, đoàn từ thiện đã trao số tiền hỗ trợ các điểm trường tại bản Co Lắc xây dựng mái che bếp ăn, khu sinh hoạt của các em học sinh, giúp các em học sinh, các thầy cô yên tâm bám trường, bám lớp, gieo con chữ nơi vùng cao biên giới.

Cô giáo Vì Thị Anh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiềng Tương (Yên Châu, Sơn La) cho biết, nhà trường có hơn 500 em học sinh học tại hơn 10 điểm trường nằm rải rác ở các bản trên địa bàn xã. Nhiều điểm trường còn nhiều khó khăn, điều kiện dạy và học của các thầy cô, các em học sinh còn thiếu thốn, từ đường giao thông đi lại, đến cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi cho các em.

"Thay mặt cô trò nhà trường, tôi rất cảm ơn đoàn từ thiện, đặc biệt là cảm ơn Báo NTNN/Dân Việt, Công tyTNHH Tiger Wood, Nha Khoa Sài Gòn H.N và các nhà hảo tâm đã có những phần quà như: quần áo ấm, đồ dùng, đồ chơi, sách vở,… hỗ trợ về tiền mặt để nhà trường xây dựng khu ăn uống phục vụ các em. Thực sự những món quà của đoàn rất ý nghĩa sẽ góp phần giúp nhà trường có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, giúp các cô, trò yên tâm bám lớp, tiếp tục với hành trình trồng người" - Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiềng Tương bày tỏ.

Bà Xà Thuỵ Hà Vy - Giám đốc Công ty TNHH Tiger Wood trao quà cho các hộ gia đình có người cao tuổi ở bản Co Lắc, xã Chiềng Tương. Ảnh: Văn Ngọc



Chia sẻ khó khăn nơi biên giới

Ông Phạm Đức Long - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu (Sơn La) cho biết, Chiềng Tương là xã vùng sâu, vùng xa thuộc diện khó khăn của huyện Yên Châu. Đây là nơi sinh sống của đồng bào Mông. Các bản của xã đều thuộc diện khó khăn. Nơi đây vẫn còn nhiều hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo. Họ rất cần sự giúp đỡ và động viên để vươn lên trong cuộc sống.

"Chương trình tặng quà cho bà con của Chiềng Tương Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm thật là ý nghĩa. Những phần quà sẽ góp phần cùng với địa phương ổn định cuộc sống, giúp người dân có động lực để vươn lên. Chúng tôi cũng mong muốn, trong thời gian tới, quý báo sẽ có nhiều chương trình hơn nữa đồng hành với địa phương thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn" - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu nói.

Bà Xà Thuỵ Hà Vy - Giám đốc Công ty TNHH Tiger Wood trao quà cho các em nhỏ bản Co Lắc. Ảnh: Nguyễn Vinh



Nhà báo Kiều Văn Thiện - Trưởng VP đại diện Tây Bắc, Báo NTNN/Dân Việt cho biết: Trong những năm qua, song song với việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam… về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, Báo NTNN/Dân Việt cũng là một trong những tờ báo thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội.

"Báo NTNN/Dân Việt cùng với các nhà hảo tâm triển khai nhiều chương trình từ thiện tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc cũng như ở Sơn La, như: Chương trình xóa nhà tạm, lớp học cho em, hỗ trợ về cây trồng, vật nuôi, nhu yếu phẩm cho bà con nông dân... Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm mong muốn rằng những món quà này sẽ góp phần chung tay hỗ trợ bà con ổn định đời sống, từng bước vượt qua những khó khăn" - Trưởng VP đại diện Tây Bắc, Báo NTNN/Dân Việt chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Chương trình "Đông ấm vùng cao"

Từ tờ mờ sáng, đoàn từ thiện bốc hàng lên xe chuẩn bị cho Chương trình "Đông ấm vùng cao". Ảnh: Văn Ngọc

Sau hàng giờ di chuyển, vượt qua núi đèo, chuyến hàng của đoàn từ thiện đến với bà con bản Co Lắc. Ảnh: Văn Ngọc

Niềm vui, sự háo hức của bà con nhân dân bản Co Lắc khi đến nhận quà. Ảnh: Văn Ngọc

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N trao quà cho các em nhỏ tại bản Co Lắc. Ảnh: Nguyễn Vinh

Các em nhỏ không thích thú với những chiếc bánh kẹo do các thành viên đoàn từ thiện trao tặng. Ảnh: Nguyễn Vinh

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình "Đông ấm vùng cao". Ảnh: Văn Ngọc