Ưu nhược điểm của tân binh Honda BR-V khi so kè với Toyota Veloz Cross

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ tại thị trường Việt Nam có hai đối thủ ngang tầm ngang sức, đó chính là Honda BR-V 2023 và Toyota Veloz Cross 2023. Đồ họa: Lâm Anh

Toyota Veloz Cross hiện có 2 phiên bản, tương ứng với giá bán dao động từ 658-698 triệu đồng, Honda BR-V cũng có 2 phiên bản và giá bán tương ứng là 661-705 triệu đồng.

Kích thước và trang bị ngoại thất

Các thông số kích thước của hai xe khá tương đồng, bù trừ cho nhau ở một vài chi tiết. Cụ thể, chiều dài của Honda BR-V lớn hơn 15mm, chiều rộng nhỏ hơn 65mm nhưng chiều cao lại cao hơn 80mm. Khoảng sáng gầm xe BR-V lớn hơn 2mm, chiều dài cơ sở nhỏ hơn 50mm.

Honda Br-V được nhập khẩu từ Indonesia. Ảnh: Honda

Về trang bị ngoại thất, cả Honda BR-V 2023 và Toyota Veloz Cross 2023 đều được trang bị công nghệ Led hiện đại cho đèn chiếu xa, đèn chiếu gần, đèn ban ngày, đèn sương mù, đèn hậu. Bộ lazăng của BR-V làm từ hợp kim đúc với thông số 215/55R17.

Veloz Cross 2023 cũng không kém cạnh nhưng thấp hơn một chút 205/50R17. Phanh trước/ sau của BR-V thuộc dạng đĩa, tang trống, còn Veloz thì hoàn toàn bằng đĩa. Cả hai xe đều được trang bị gương chiếu hậu gập chỉnh điện thông minh.

Veloz Cross 2023 thì được lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: Toyota

Tiện nghi và nội thất

Về tính năng tiện nghi, Honda BR-V có phần nhỉnh hơn đối thủ ở 1 số điểm như khởi động từ xa, khóa cửa khi rời khỏi xe và lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng

Khi so sánh Honda BR-V 2023 và Toyota Veloz Cross 2023 về nội thất sẽ có khá nhiều điều khác biệt. Cụ thể, Honda BR-V trang bị màn hình giải trí 7 inch kém hơn 9 inch của Toyota Veloz. Cả hai xe đều tích hợp màn hình đồng hồ Analog. Chất liệu ghế của BR-V tốt hơn được làm hoàn toàn bằng da trong khi Veloz thì làm từ da và nỉ. Ở cả hai xe đều có cửa gió và bệ tì tay cho hàng ghế sau.

Thiết kế khoang lái của Honda BR-V. Ảnh: Honda

Khách quan mà nói thì khoang lái và khoang hành khách của Honda BR-V 2023 và Toyota Veloz Cross 2023 đều tương đối rộng rãi. Thiết kế 7 chỗ nhưng quý hành khách có thể ngồi đến 8 người vừa vặn.

Thậm chí, khoảng để chân và khoảng chạm đầu cũng tương đối ấn tượng với người cao đến 1m8. Khoang hành lý đủ sức cho cả gia đình năm thành viên tận hưởng những chuyến dã ngoại tiện lợi và nhàn hạ.

Thiết kế khoang lái của Toyota Veloz Cross. Ảnh: Toyota

Động cơ và an toàn

Đối với động cơ vận hành, Honda BR-V 2023 vượt mặt so với Toyota Veloz Cross 2023. Cụ thể, xe được trang bị động cơ 1.5l DOHC VTEC trong khi đối thủ chỉ là động cơ 1.5l DOHC. Về hộp số, cả hai đều được nhà sản xuất ưu ái tích hợp hộp số CVT tự động vô cấp hoàn toàn. Với trái tim khỏe mạnh này, Honda BR-V sẽ cho công suất cực đại 119 mã lực, mômen xoắn cực đại 145 Nm.

Trong khi đó, đối thủ Toyota Veloz Cross 2023 chỉ có thể sản sinh công suất cực đại 105 mã lực và mô men xoắn 138 Nm. Về hệ thống treo trước/ sau của BR-V thuộc dạng Macpherson/giằng xoắn còn Veloz thì là Macpherson/thanh cân bằng. Nói về các chế độ lái, Honda BR-V sẽ có 3 chế độ gồm Eco, Normal và Sport. Còn Toyota Toyota Veloz Cross thì Eco, Normal và Power.

Về an toàn thì cả hai xe đều tương đương nhau dù Honda BR-V được trang bị công nghệ an toàn Honda Sensing nhưng so với Veloz Cross 2023 cũng không quá chênh lệch.