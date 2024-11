Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2024; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025 trong Công an nhân dân; cho ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; dự thảo Kế hoạch triển khai Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 18/11/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong Công an nhân dân.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương họp quý IV năm 2024. Ảnh Bộ Công an

Kỳ họp cũng đánh giá tiến độ, kết quả tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (10/1/1980-10/1/2025).

Cũng tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm theo thẩm quyền.